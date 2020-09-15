В Киргизии сошел оползень: очевидцы бедствия публикуют жуткое видео в соцсетях

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Дмитрий Симоненко
На одном из
крупных угольных месторождений Кара-Кече в Кыргызстане сошел большой оползень. Об
этом сообщает Кloop.kg со
ссылкой на Министерство транспорта и дорог.
Источник: kloop.kg
Горная масса
перекрыла русло реки, разрушила линии электропередач и заблокировала дорогу на
этом участке. По предварительным оценкам экспертов, объём сошедшей горной массы
достиг 900 тысяч кубометров. По решению властей, дорога закрыта для сообщения в
связи с повышенной опасностью.
"В настоящее время земляная масса сползает в реку Кара-Кече. Принимаются меры по ликвидации последствия схода оползня", — сообщил начальник дорожно-эксплуатационного управления Минтранса Киргизии, который прибыл на место происшествия.
Также известно, что жертв среди людей, пострадавших в результате оползня, нет.
Известно,
что данное угольное месторождение является одним из самых крупных в стране. Компании,
работающие тут, обеспечивают углем город Бишкек, а также Чуйскую и близлежащие
области.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что некоторые штаты США затопили ливневые дожди. В некоторых городах Вашингтона, Мэриленда
и Вирджинии выпало более 20 см осадков.
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