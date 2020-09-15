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Главная Новости Мир Остальной мир В Киргизии сошел оползень: очевидцы бедствия публикуют жуткое видео в соцсетях
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В Киргизии сошел оползень: очевидцы бедствия публикуют жуткое видео в соцсетях

По информации Министерства транспорта и дорог Киргизии, объём сошедшей горной массы достиг 900 тысяч кубометров

сегодня, 16:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

На одном из крупных угольных месторождений Кара-Кече в Кыргызстане сошел большой оползень. Об этом сообщает Кloop.kg со ссылкой на Министерство транспорта и дорог.

В Киргизии сошел оползень: очевидцы бедствия публикуют жуткое видео в соцсетях

Источник: kloop.kg

Горная масса перекрыла русло реки, разрушила линии электропередач и заблокировала дорогу на этом участке. По предварительным оценкам экспертов, объём сошедшей горной массы достиг 900 тысяч кубометров. По решению властей, дорога закрыта для сообщения в связи с повышенной опасностью.

"В настоящее время земляная масса сползает в реку Кара-Кече. Принимаются меры по ликвидации последствия схода оползня", — сообщил начальник дорожно-эксплуатационного управления Минтранса Киргизии, который прибыл на место происшествия.

Также известно, что жертв среди людей, пострадавших в результате оползня, нет.

Известно, что данное угольное месторождение является одним из самых крупных в стране. Компании, работающие тут, обеспечивают углем город Бишкек, а также Чуйскую и близлежащие области.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что некоторые штаты США затопили ливневые дожди. В некоторых городах Вашингтона, Мэриленда и Вирджинии выпало более 20 см осадков.


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