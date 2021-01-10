Осложнения после COVID-19: умер личный врач Папы Римского

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Мокрик Анастасия
Фабрицио Соккорси, работавший личным врачом у Папы
Римского начиная с 2015 года,
умер от осложнений, связанных с COVID-19. Его сердце перестало биться на 78 году жизни.
Об этом информирует Vatican News.
Умер врач Фабрицио Соккорси - фото: из открытых источников
Медик был
госпитализирован в клинику Джемелли. По словам источника, у Соккорси была онкологическая
патология. Коронавирус, которым он недавно заболел, дал осложнения, в результате чего он умер.
При жизни
Фабрицио был медиком, знающим и любящим свое дело. На его счету сотни различных
научных публикаций, вкладов. Помимо
этого ему удалось разработать несколько совместных и консультационных
услуг в государственном секторе.
Соккорси был консультантом
Управления здравоохранения и гигиены губернаторства Ватикана, а также еще и был экспертом в медицинской
консультации Конгрегации по канонизации
святых.
Кроме того,
Фабрицио преподавал иммунологию в госпитальной медицинской школе Рима. Также он работал на кафедре клинической
медицины и фармакологи. В больнице
Сан-Камилло медик проводил курсы повышения квалификации по болезням печени.
В 2017 году его здоровье резко ухудшилось после трагического известия о гибели его дочери Кристианы. Девушка скончалась от продолжительной болезни, побороть которую ей так и не удалось. Однако точный диагноз Фабрицио не разглашался.
Напомним, сайт "Комментарии" сообщал о том, что умер известный во всем мире футболист, входящий в состав ФК "Манчестер Сити", а также сообщал о том, что скончалась актриса, которая запомнилась зрителям как звезда известной комедии "Полицейская академия".
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