Осложнения после COVID-19: умер личный врач Папы Римского

Фабрицио Соккорси, работавший личным врачом у Папы Римского начиная с 2015 года, умер от осложнений, связанных с COVID-19. Его сердце перестало биться на 78 году жизни. Об этом информирует Vatican News.

Умер врач Фабрицио Соккорси - фото: из открытых источников

Медик был госпитализирован в клинику Джемелли. По словам источника, у Соккорси была онкологическая патология. Коронавирус, которым он недавно заболел, дал осложнения, в результате чего он умер.

При жизни Фабрицио был медиком, знающим и любящим свое дело. На его счету сотни различных научных публикаций, вкладов. Помимо этого ему удалось разработать несколько совместных и консультационных услуг в государственном секторе. Соккорси был консультантом Управления здравоохранения и гигиены губернаторства Ватикана, а также еще и был экспертом в медицинской консультации Конгрегации по канонизации святых.

Кроме того, Фабрицио преподавал иммунологию в госпитальной медицинской школе Рима. Также он работал на кафедре клинической медицины и фармакологи. В больнице Сан-Камилло медик проводил курсы повышения квалификации по болезням печени.

В 2017 году его здоровье резко ухудшилось после трагического известия о гибели его дочери Кристианы. Девушка скончалась от продолжительной болезни, побороть которую ей так и не удалось. Однако точный диагноз Фабрицио не разглашался.

Напомним, сайт "Комментарии" сообщал о том, что умер известный во всем мире футболист, входящий в состав ФК "Манчестер Сити", а также сообщал о том, что скончалась актриса, которая запомнилась зрителям как звезда известной комедии "Полицейская академия".





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