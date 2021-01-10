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Главная Новости Мир Италия Осложнения после COVID-19: умер личный врач Папы Римского
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Осложнения после COVID-19: умер личный врач Папы Римского

Медик проработал у Папы Римского 6 лет

сегодня, 12:40
Автор:

Мокрик Анастасия

Фабрицио Соккорси, работавший личным врачом у Папы Римского начиная с 2015 года, умер от осложнений, связанных с COVID-19. Его сердце перестало биться на 78 году жизни. Об этом информирует Vatican News.

Осложнения после COVID-19: умер личный врач Папы Римского

Умер врач Фабрицио Соккорси - фото: из открытых источников

Медик был госпитализирован в клинику Джемелли. По словам источника, у Соккорси была онкологическая патология. Коронавирус, которым он недавно заболел,  дал осложнения, в результате чего он умер.

При жизни Фабрицио был медиком, знающим и любящим свое дело. На его счету сотни различных  научных публикаций, вкладов. Помимо этого ему удалось разработать несколько совместных и консультационных услуг в государственном секторе. Соккорси был  консультантом Управления здравоохранения и гигиены губернаторства Ватикана, а также еще и был экспертом в медицинской консультации Конгрегации по канонизации святых.

Кроме того, Фабрицио преподавал иммунологию в госпитальной медицинской школе Рима. Также он работал на кафедре клинической медицины и фармакологи. В больнице Сан-Камилло медик проводил курсы повышения квалификации по болезням печени.

В 2017 году его здоровье резко ухудшилось после трагического известия о гибели его дочери Кристианы. Девушка скончалась от продолжительной болезни, побороть которую ей так и не удалось. Однако точный диагноз Фабрицио не разглашался. 

Напомним, сайт "Комментарии" сообщал о том, что умер известный во всем мире футболист, входящий в состав ФК "Манчестер Сити", а также сообщал  о том, что скончалась актриса, которая запомнилась зрителям как звезда известной комедии "Полицейская академия"



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Источник: https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-01/fabrizio-soccorsi-medico-papa-morte-vaticano.html
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