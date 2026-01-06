logo

BTC/USD

93303

ETH/USD

3277.6

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия Отправит ли Италия войска в Украину: Мелони сделала четкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Отправит ли Италия войска в Украину: Мелони сделала четкое заявление

Джорджия Мелони заверила, что Италия неоднократно отмечала принципы добровольности участия в отправке сил в Украину.

6 января 2026, 23:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони исключает отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.

Отправит ли Италия войска в Украину: Мелони сделала четкое заявление

Джорджия Мэлони. Фото: из открытых источников

Об этом она отметила после встречи лидеров стран Коалиции желающих в Париже. Заявление Мэлони публикует сайт правительства Италии.

"Подтверждая поддержку Италии безопасности Украины, в соответствии с тем, что всегда делалось, премьер Мэлони подтвердила некоторые основные положения позиции итальянского правительства по гарантиям, в частности исключение использования итальянских войск на территории Украины", — говорится в заявлении.

В то же время Джорджия Мелони заверила, что Италия неоднократно отмечала принципы добровольности участия в отправке сил и соблюдения конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае предстоящего нападения.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина и Соединенные Штаты в ходе прямых контактов на уровне глав государств смогли урегулировать большинство спорных моментов, касающихся будущих гарантий безопасности.

Об этом заявил Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, комментируя результаты встречи Коалиции желающих в Париже. По его словам, ключевые консультации прошли во время личных переговоров между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Именно на этом уровне удалось снять основные разногласия по обязательствам безопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", в Париже прошли интенсивные консультации с участием американской делегации, представителей Украины и стран Коалиции желающих. Переговоры были направлены на продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа, сообщил спецпредставитель американского лидера Стив Виткофф.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.governo.it/it/articolo/riunione-della-coalizione-dei-volenterosi-livello-leader/30695
Теги:

Новости

Все новости