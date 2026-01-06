Отправит ли Италия войска в Украину: Мелони сделала четкое заявление

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони исключает отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.

Джорджия Мэлони. Фото: из открытых источников

Об этом она отметила после встречи лидеров стран Коалиции желающих в Париже. Заявление Мэлони публикует сайт правительства Италии.

"Подтверждая поддержку Италии безопасности Украины, в соответствии с тем, что всегда делалось, премьер Мэлони подтвердила некоторые основные положения позиции итальянского правительства по гарантиям, в частности исключение использования итальянских войск на территории Украины", — говорится в заявлении.

В то же время Джорджия Мелони заверила, что Италия неоднократно отмечала принципы добровольности участия в отправке сил и соблюдения конституционных процедур для принятия решений в поддержку Украины в случае предстоящего нападения.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина и Соединенные Штаты в ходе прямых контактов на уровне глав государств смогли урегулировать большинство спорных моментов, касающихся будущих гарантий безопасности.

Об этом заявил Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, комментируя результаты встречи Коалиции желающих в Париже. По его словам, ключевые консультации прошли во время личных переговоров между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Именно на этом уровне удалось снять основные разногласия по обязательствам безопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", в Париже прошли интенсивные консультации с участием американской делегации, представителей Украины и стран Коалиции желающих. Переговоры были направлены на продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа, сообщил спецпредставитель американского лидера Стив Виткофф.