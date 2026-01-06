Чи відправить Італія війська в Україну: Мелоні зробила чітку заяву

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виключає відправку італьських військ в Україну в межах гарантій безпеки.

Джорджія Мелоні. Фото: з відкритих джерел

Про це вона зазначила після зустрічі лідерів країн Коаліції охочих у Парижі. Заяву Мелоні публікує сайт уряду Італії.

"Підтверджуючи підтримку Італії безпеці України, відповідно до того, що завжди робилося, прем'єр Мелоні підтвердила деякі основні положення позиції італійського уряду щодо гарантій, зокрема виключення використання італійських військ на території України", — йдеться у заяві.

Водночас Джорджія Мелоні запевнила, що Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

Як повідомляв портал "Коментарі", Україна та Сполучені Штати під час прямих контактів на рівні глав держав змогли врегулювати більшість спірних моментів, що стосуються майбутніх гарантій безпеки.

Про це заявив Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, коментуючи результати зустрічі Коаліції охочих у Парижі. За його словами, ключові консультації відбулися під час особистих переговорів між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго. Саме на цьому рівні вдалося зняти основні розбіжності щодо безпекових зобов’язань.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Парижі відбулися інтенсивні консультації за участю американської делегації, представників України та країн Коаліції охочих. Переговори були спрямовані на просування мирної ініціативи президента США Дональда Трампа, повідомив спецпредставник американського лідера Стів Віткофф.