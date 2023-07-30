Папа Римский обратился к Путину и его сторонникам

30 июля Папа Франциск обратился к Кремлю и призвал возобновить действие зернового коридора, позволяющего отправлять зерно из наших портов. Об этом Папа заявил во время своего послания .

Папа Франциск (фото из открытых источников)

Духовный лидер заявил, что зерновой коридор должен быть открыт. Также экспорт украинского зерна должен быть безопасным.

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"Я обращаюсь к моим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была возобновлена, и зерно могло транспортироваться безопасно", — заявил Франциск во время своего послания.

Как пишет Reuters, в своем традиционном послании на площади Святого Петра, Папа сказал: "Крик миллионов страдающих от голода братьев и сестер поднимается к небу".

Украинский президент в своем микроблоге Twitter отреагировал на призыв Папы Римского по возобновлению Черноморского зернового соглашения.

"Реакция мировых духовных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской аграрной продукции крайне важна, чтобы обезопасить от продовольственного кризиса весь мир, и особенно народы Африки и Азии, которые больше всего страдают от угрозы голода. Украина является и будет гарантом продовольственной безопасности мира", – заявил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о зерновом соглашении: Россия объявила семь условий. Россия готова вернуться к зерновому соглашению, однако для этого западным странам нужно выполнить семь его требований. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Россия требует снять "все препятствия для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений". Еще одним условием в РФ называют "восстановление первоначального гуманитарного характера зерновой сделки".