Папа Римский сделал заявление о суррогатном материнстве. Ожидается шквал критики

Ватикан под руководством Папы Франциска опубликовал новый документ, в котором освещается взгляд церкви на операции по изменению пола и суррогатное материнство, называемые оскорблением человеческого достоинства, сообщает The New York Times.

Папа Римский

Согласно этому документу, пол, дается при рождении, поэтому является "неотъемлемым даром" от Бога, и любые попытки изменить его могут привести к нарушению достоинства человека.

В документе, в частности, подчеркивается, что стремление к "личному самоопределению", как предлагает гендерная теория, может привести к риску, когда человек может поддаться соблазну создать из себя Бога.

Кроме того, католическая церковь выразила свое неодобрение суррогатному материнству, утверждая, что это превращает ребенка в инструмент, подчиненный желаниям и выгодам других людей, независимо от того, принуждена ли женщина к суррогатному материнству или соглашается на это добровольно.

Документ, уточняет NYT, преследует цель подробно изложить взгляды церкви на человеческое достоинство, затрагивая не только гендерные вопросы и суррогатное материнство, но и вопросы эксплуатации бедных, мигрантов, женщин и уязвимых слоев общества.

Издание отмечает, что документ, вероятно, вызовет беспокойство среди защитников прав ЛГБТ, которые опасаются его использования для осуждения трансгендерных людей, несмотря на оговорки относительно "несправедливой дискриминации" относительно ЛГБТ-сообщества, особенно в странах, где их криминализируют, совершают аресты, насилие или даже осуждают на смертную казнь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Папа Римский неоднократно также призывал к установлению мира в Украине, отмечая, что выбросить белое знамя перед врагом – не стыдно.