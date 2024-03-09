Папа Римский шокировал заявлением о войне в Украине: что сказал Франциск

Папа Римский Франциск назвал Украину "проигравшей стороной" в войне с РФ. Папа Римский заявил, что Украина "должна набраться храбрости", "выбросить белое знамя" и инициировать переговоры об окончании войны.

Папа Римский снова высказался о войне. Фото из открытых источников

Папа Франциск призвал Украину начать переговоры с Россией, привлекшись посредничеством третьих стран.

"Сегодня можно вести переговоры с помощью международных государств. Слово "переговоры" — смелое. Когда ты видишь, что потерпишь поражение, что дела обстоят не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую страну, которая выступит посредником. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", — заявил Папа Римский.

Как вариант страны-посредника папа Франциск назвал Турцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.

