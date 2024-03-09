logo

BTC/USD

68329.63

ETH/USD

3897.14

LTC/USD

88.98

USD/UAH

38.55

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия Папа Римский шокировал заявлением о войне в Украине: что сказал Франциск
commentss НОВОСТИ Все новости

Папа Римский шокировал заявлением о войне в Украине: что сказал Франциск

Глава католической церкви сделал скандальное заявление о войне в Украине

сегодня, 21:01
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Папа Римский Франциск назвал Украину "проигравшей стороной" в войне с РФ. Папа Римский заявил, что Украина "должна набраться храбрости", "выбросить белое знамя" и инициировать переговоры об окончании войны.

Папа Римский шокировал заявлением о войне в Украине: что сказал Франциск

Папа Римский снова высказался о войне. Фото из открытых источников

Папа Франциск призвал Украину начать переговоры с Россией, привлекшись посредничеством третьих стран.

"Сегодня можно вести переговоры с помощью международных государств. Слово "переговоры" — смелое. Когда ты видишь, что потерпишь поражение, что дела обстоят не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую страну, которая выступит посредником. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", — заявил Папа Римский.

Как вариант страны-посредника папа Франциск назвал Турцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/pope-says-ukraine-should-have-courage-white-flag-negotiations-2024-03-09/
Теги:
comments

Обсуждения

римська блудниця

сегодня, 21:34

Цей папік, якби жив в 1942, пропонував би євреям добровільно йти в газові камери, щоби менше загинуло вояків рейха. ВІн же не про євреїв чи українців тут думає, це ж ясно. Капітуляція - це не порятунок, це смерть тих, хто капітулював. Невже цей прихвостень аргентинських і московитських фашистів не знає, що в Україні не якійсь "прикордонний конфлікт", не знає, що у його улюбленого фюрера путіна є план "остаточного вирішення українського питання". Винищення українців і всього українського на окупованій частині України свідчать самі за себе. Офіційно заявлено кремлівськими алкоголіками про необхідність ліквідації України та української ідентичності. Капітулювати, підняти білий прапор - означає віддати всю Україну на ліквідацію. Нехай він цей прапор засуне собі далеко в архіви ватікана. Мерзота чомусь не пропонує москвитському упирю відступитися хоча б на крок, навіть слів про "замороження" війни не підібрала тварюка. Повторює путінські забаганки про білі прапори.

Ігор

сегодня, 21:25

Оце вереску буде у відповідь. А якби у корумпованого Боневтіка вистачило сміливості втекти, кризи і не було.


Новости

Все новости