Папа Римский шокировал заявлением о войне в Украине: что сказал Франциск

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Марьян Ощановский
Папа Римский Франциск назвал Украину "проигравшей стороной" в войне с РФ. Папа Римский заявил, что Украина "должна набраться храбрости", "выбросить белое знамя" и инициировать переговоры об окончании войны.
Папа Римский снова высказался о войне. Фото из открытых источников
Папа Франциск призвал Украину начать переговоры с Россией, привлекшись посредничеством третьих стран.
Как вариант страны-посредника папа Франциск назвал Турцию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.
Обсуждения
Новости
римська блудниця
сегодня, 21:34
Цей папік, якби жив в 1942, пропонував би євреям добровільно йти в газові камери, щоби менше загинуло вояків рейха. ВІн же не про євреїв чи українців тут думає, це ж ясно. Капітуляція - це не порятунок, це смерть тих, хто капітулював. Невже цей прихвостень аргентинських і московитських фашистів не знає, що в Україні не якійсь "прикордонний конфлікт", не знає, що у його улюбленого фюрера путіна є план "остаточного вирішення українського питання". Винищення українців і всього українського на окупованій частині України свідчать самі за себе. Офіційно заявлено кремлівськими алкоголіками про необхідність ліквідації України та української ідентичності. Капітулювати, підняти білий прапор - означає віддати всю Україну на ліквідацію. Нехай він цей прапор засуне собі далеко в архіви ватікана. Мерзота чомусь не пропонує москвитському упирю відступитися хоча б на крок, навіть слів про "замороження" війни не підібрала тварюка. Повторює путінські забаганки про білі прапори.
Ігор
сегодня, 21:25
Оце вереску буде у відповідь. А якби у корумпованого Боневтіка вистачило сміливості втекти, кризи і не було.