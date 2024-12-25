Папа Римский Франциск в своей рождественской речи призвал мирные переговоры между Украиной и Россией с целью прекращения войны. Как сообщает Reuters, в традиционном обращении "Urbi et Orbi" (в город и мир) Франциск прямо упомянул о войне в Украине, отметив важность проявления "смелости, чтобы открыть двери для диалога".

Папа Франциск. Фото: Reuters

Понтифик призвал к "жестам диалога и встречам, необходимым для достижения справедливого и продолжительного мира". Его речь также охватила призывы к прекращению других конфликтов в мире, включая политические, социальные или военные столкновения в Ливане, Мали, Мозамбике, Гаити, Венесуэле и Никарагуа.

Франциск отдельно обратился к теме войны между Израилем и ХАМАС, призвав к прекращению огня и освобождению удерживаемых ХАМАС израильских заложников.

Папа Римский с начала полномасштабного вторжения России неоднократно делал противоречивые заявления по поводу войны в Украине. Ранее он выразил готовность выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой, однако такие инициативы вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

Недавно Франциск обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются украинцы из-за войны, призвав молиться за народ, стоящий перед "тяжелой зимой". Особое внимание он уделил украинским детям и подросткам, страдающим войной.

В то же время в своем очередном комментарии о войне в Украине понтифик обвинил Европу в лицемерии, отметив, что "невозможно говорить о мире и в то же время продолжать вооружаться". Это высказывание было воспринято неоднозначно, поскольку оно совпало с моментом, когда европейские страны усиливают военную помощь Украине для защиты от российской агрессии.

Папа Франциск продолжает призывать к прекращению войны и восстановлению мира, однако его заявления нередко становятся предметом дискуссий и критикуются за их неоднозначный характер.

Портал "Комментарии" писал, что Папа Римский Франциск назвал Украину "проигравшей стороной" в войне с РФ. Папа Римский заявил, что Украина "должна набраться храбрости", "выбросить белое знамя" и инициировать переговоры об окончании войны.



