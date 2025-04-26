Похороны Папы Римского: названы три момента, шокировавшие всех

Папа Франциск еще при жизни выразил пожелание, чтобы его похороны состоялись скромнее, чем это принято в традициях Римско-католической церкви. По его просьбе церемония прощания должна была быть сдержанной, а сам понтифик завещал похоронить себя не в Ватикане как его предшественников, а за его пределами. Однако, несмотря на эту скромность, событие оказалось насыщенным неожиданными моментами — как духовного, так и политического характера. Об этом сообщает CNN.

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Похороны Папы Франциска, которые состоялись 26 апреля, не обошлись без событий, привлекших внимание мировых СМИ. Первым моментом стало то, что понтифика провезли папамобилем по улицам Рима в базилику Санта Мария Маджоре. Тысячи людей вышли проститься с ним, чествуя его память с траурными лицами и молитвами. Это создало особенно трогательную атмосферу прощания.

Второй неожиданный эпизод произошел во время речи кардинала Джованни Баттиста Ре. Когда он говорил о Папе, собравшиеся неожиданно разразились аплодисментами, хотя обычно церковные службы проходят в тишине и воздержании. Это свидетельствовало об искренней человеческой благодарности Франциску, который стал символом гуманности и открытости.

Третьим знаковым моментом стала состоявшаяся именно в этот день в Ватикане политическая встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Как отмечает CNN, она носила глубоко символический характер, ведь Папа Франциск всю жизнь призывал к миру и диалогу. После беседы Трамп неожиданно сменил риторику по поводу войны в Украине, осудил действия Путина и выразил поддержку поиска мирного решения.

Портал "Комментарии" писал, что вторая встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане не состоялась из-за "очень плотных графиков" двух лидеров. Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер главы украинского государства Сергей Никифоров.