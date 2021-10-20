Популярная испанская писательница оказалась тремя мужчинами

В Испании писательница Кармен Мола получила престижную премию "Планета" и приз миллион евро за исторический триллер "Зверь", который поступит в продажу 4 ноября. На церемонии награждения оказалось, что под псевдонимом скрывались трое мужчин-сценаристов. До этого они позиционировали Мола как преподавательницу университета и мать троих детей. Авторы отрицают, что это был маркетинговый ход, пишет The Guardian.



Награждение - фото из открытых источников





"Мы не прятались за женщиной, мы прятались по имени. Я не знаю, сказывается женский псевдоним на продажах, продаст он больше книг, чем мужской. Не имею ни малейшего представления, но сомневаюсь в этом", — заявил соавтор " зверя "Антонио Мерсер.





Он писал романы вместе с Агустином Мартинесом и Хорхе Диасом. Все трое мужчин связаны с телевидением. Мерсер и Диас написали сценарий сериала "Центральная больница", Мартинес — работал над несколькими фильмами. Авторы заявили, что назвали свои имена, ведь постоянно чувствовали, что их секрет может раскрыться. После выхода в свет они быстро соскучились по анонимности.





"Было очень удобно, нам понравилось. Критика не затрагивает тебя так сильно, и ты продолжаешь жить своей жизнью после выхода романа", — сказал Диас.



Писательница и феминистка Беатрис Химено раскритиковала мужчин, которые прятались по имени Кармен Мола.





"Ребята годами раздавали интервью. Это не просто псевдоним, это — фейковый профайл, который они использовали для привлечения журналистов и читателей. Они — мошенники", — написала Химено в твиттере.





Даже не знаем, что тут еще сказать. Но теперь будем внимательно изучать биографию людей, которые мгновенно становятся безумно популярными.





Напомним, в столице России, Москве, в съемной квартире было обнаружено бездыханное тело украинской писательницы Аделины Шелдон. Девушке было всего 20 лет. По предварительной информации причиной смерти молодой писательницы стал голод. На протяжении целого года Аделина вела свой дневник и делала в нём заметки о своем голодании. Исходя из её записей, становится понятно, что девушка практиковала сухое голодание. То есть, отказ не только от любых видов пищи, но и от воды.

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