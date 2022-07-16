Поставки оружия Украине теперь под угрозой: о чем говорит заявление МИД Италии

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что политическая нестабильность, которая царит в правительстве Марио Драги, грозит лишить Украину очень важной военной поддержки в ее борьбе с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Луиджи Ди Майо высказал в интервью рейтинговому изданию "Politico".

Италия Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Италии обвинил критиков правительства Марио Драги в том, что они подыгрывают президенту России Владимиру Путину. Министр выступил с призывом к итальянским политикам не рушить правительство, которое работает сейчас и высказать этому правительству доверие в итальянском парламенте.

Ди Майо отметил, что Россия во главе с Путиным сейчас радуется происходящему в Италии, потому что россияне добились того, что ещё одно западное правительство, которое поддержало антироссийский санкции, выступало против российской агрессии в Украине распадается.

Дипломат заявил, что он лично теперь сомневается в том, что Италия сможет предоставить Украине военную поддержку. Это одна из самых главных проблем. Ди Майо также предупредил, что, если парламент Италии выскажет недоверие правительству, то оно продолжит выполнять свои обязанности, но с целым спектром ограничений, дожидаясь выборов. В итоге правительство окажется не способно помогать с оружием Украине, помогать беженцам. Правительство также не сможет подписывать новые энергетических контракты о поставках газа, в случае, если Россия перекроет вентиль.

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