logo

BTC/USD

20612.14

ETH/USD

1197.02

LTC/USD

51.42

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия Поставки оружия Украине теперь под угрозой: о чем говорит заявление МИД Италии
commentss НОВОСТИ Все новости

Поставки оружия Украине теперь под угрозой: о чем говорит заявление МИД Италии

В МИД Италии заявили, что политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине

сегодня, 12:20
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что политическая нестабильность, которая царит в правительстве Марио Драги, грозит лишить Украину очень важной военной поддержки в ее борьбе с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Луиджи Ди Майо высказал в интервью рейтинговому изданию "Politico".

Поставки оружия Украине теперь под угрозой: о чем говорит заявление МИД Италии

Италия Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Италии обвинил критиков правительства Марио Драги в том, что они подыгрывают президенту России Владимиру Путину. Министр выступил с призывом к итальянским политикам не рушить правительство, которое работает сейчас и высказать этому правительству доверие в итальянском парламенте. 

Ди Майо отметил, что Россия во главе с Путиным сейчас радуется происходящему в Италии, потому что россияне добились того, что ещё одно западное правительство, которое поддержало антироссийский санкции, выступало против российской агрессии в Украине распадается.

Дипломат заявил, что он лично теперь сомневается в том, что Италия сможет предоставить Украине военную поддержку. Это одна из самых главных проблем. Ди Майо также предупредил, что, если парламент Италии выскажет недоверие правительству, то оно продолжит выполнять свои обязанности, но с целым спектром ограничений, дожидаясь выборов. В итоге правительство окажется не способно помогать с оружием Украине, помогать беженцам. Правительство также не сможет подписывать новые энергетических контракты о поставках газа, в случае, если Россия перекроет вентиль.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская ракета попала в гражданский объект – Одесса в черном дыму: подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало — план Минбороны – закончить войну до конца года: насколько это реально – эксперты дали ответ.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!