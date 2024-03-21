Премьер Италии Мелони требует возмещения за порновидео с ее лицом

Премьер Италии Мелони требует компенсации 100 тыс. евро после того, как в интернет попали дипфейковые смонтированные порновидео с ее лицом. По заявлению обвинения эти видео просмотрели "миллионы раз" на американском порнографическом ресурсе.



Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Дело о фейковых порно роликах с лицом Джорджи Мелони будет рассмотрено 2 июля. Как заявила команда юристов итальянского премьера, если они выиграют суд, то 100 тыс. евро компенсаций Мелони пожертвует на фонд поддержки женщинам, подвергшимся насилию от мужчин.

В деле о клевете обвиняют двоих мужчин. 40-летний мужчина, который производил дипфейковые порновидео, а также его 73-летний отец находятся под следствием по этому делу. Полиция смогла обнаружить обоих мужчин благодаря отслеживанию мобильного телефона, с которого было опубликовано порновидео с Джорджи Мэлони.

Смонтированное порновидео с Мелони появилось в интернете еще до ее назначения премьером Италии в 2022 году.

Благодаря современным технологиям изготовление дипфейков приобрело массовое явление, в частности в индустрии порно. Лица, ставшие жертвой дипфейковых порновидео с редактируемым своим лицом, жалуются на травматический опыт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская порноактриса помогает с реабилитацией раненых военных ВСУ.

Также "Комментарии" писали о российском диктаторе Владимире Путине, который во время публичной пресс-конференции пообщался со своим двойником. Это стало возможно благодаря технологии дипфейк, когда на другого человека надели лицо российского президента.