Премьер-министр Италии Мелони выступила с заявлением о помощи Украине: подробности

Европейское сообщество не должно ослабить общую поддержку для Украины, направив все свои усилия, чтобы помочь Израилю, на который совершили нападение боевики ХАМАС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (фото из открытых источников)

Об этом сказала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, передает Reuters.

Как утверждает лидер Италии, в Европе не должны ослабить совместную поддержку Украины, потому что страна предложила солидарность с Израилем после разрушительного нападения исламистских боевиков группировки ХАМАС в начале октября.

"Мы не должны допустить ошибку, ослабив нашу общую поддержку Украины", — подчеркнула Джорджа Мелони в Сенате в начале встречи с участием лидеров Европейского Союза.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генсек ООН рассказал, чем он "шокирован". Генсек ООН Антониу Гутерриш опроверг приписываемые ему симпатии к террористам ХАМАС.

Известно, что во время дебатов в Совбезе ООН Антониу Гутерриш осудил как жестокости ХАМАС, так и ответные действия Израиля, приводящие к гибели палестинцев. При этом он сказал, что нападение хамасовцев произошло "не на пустом месте". Якобы его спровоцировало нежелание Израиля выполнять решения ООН по созданию палестинского государства.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Италия закрыла еще одну лазейку для россиян . Италия временно прекращает программу выдачи гражданам РФ и Белоруссии так называемых "золотых виз" в обмен на инвестиции.

По данным СМИ, рекомендация Европейской комиссии по этому поводу была сделана в конце марта 2022 года. Прекращение последовало за решением правительства Италии только в середине июля 2023 года. В 2022 году, по данным журналистов, Италия успела выдать двухлетние визы "инвесторов" не менее 32 из 36 запросивших их граждан России.

