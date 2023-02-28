Разведка Италии обнародовала отчет по планам Путина

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Slava Kot
Путин провалил основные поставленные цели в войне в Украине, и будет и дальше вмешиваться в политические процессы, в частности через дезинформацию, кибератаки, шантаж и манипуляции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание La Stampa.
Разведка Италии указала основные планы Путина по отношению к странам НАТО. Фото из откровенных источников
Итальянская разведка представила отчет для парламента, в котором сосредоточилась на планах и неудачах Путина. Согласно обнародованному документу, Кремль пытается восстановить свой военный потенциал, в частности как в производстве оружия, так и численность армии. Ведь на детали для производства наложены санкции, а армию уничтожает ВСУ.
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Разведка Италии считает, что Путин ожидал быстро захватить Украину, однако потерпел неудачу. И теперь планирует длительную войну, чтобы добиться основных целей. В отчете сообщается также о возможных планах Путина вмешиваться в политику стран НАТО.
В документе также спецслужбы рассмотрели вопрос возможного применения ядерного оружия, однако отметили, что сейчас это маловероятно.
Ранее портал "Комментарии" писал об отчете латвийской разведки, с тезисами о деятельности России.
Также "Комментарии" писали об историческом решении, ведь россияне покинули Европу и ушли в Азию.
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