Разведка Италии обнародовала отчет по планам Путина

Путин провалил основные поставленные цели в войне в Украине, и будет и дальше вмешиваться в политические процессы, в частности через дезинформацию, кибератаки, шантаж и манипуляции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание La Stampa.

Разведка Италии указала основные планы Путина по отношению к странам НАТО. Фото из откровенных источников

Итальянская разведка представила отчет для парламента, в котором сосредоточилась на планах и неудачах Путина. Согласно обнародованному документу, Кремль пытается восстановить свой военный потенциал, в частности как в производстве оружия, так и численность армии. Ведь на детали для производства наложены санкции, а армию уничтожает ВСУ.

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"Для россиян оперативная пауза необходима для восстановления и подготовки к длительной войне. Москва пытается использовать этот период относительной стагнации, чтобы возобновить деятельность российского военно-производственного комплекса, а также предложена реструктуризация российских Вооруженных Сил — с увеличением общей численности до 1,5 миллиона солдат", – сообщает итальянская разведка.

Разведка Италии считает, что Путин ожидал быстро захватить Украину, однако потерпел неудачу. И теперь планирует длительную войну, чтобы добиться основных целей. В отчете сообщается также о возможных планах Путина вмешиваться в политику стран НАТО.

"Москва не прекратит вмешиваться в политическую динамику и процессы принятия решений в странах НАТО. Прибегая еще больше, чем в прошлом, к принудительным и манипулятивным методам, таким как кибератаки, дезинформация, шантаж и использование таких рычагов, как миграция и энергетика", — сообщает разведка.

В документе также спецслужбы рассмотрели вопрос возможного применения ядерного оружия, однако отметили, что сейчас это маловероятно.

Ранее портал "Комментарии" писал об отчете латвийской разведки, с тезисами о деятельности России.

Также "Комментарии" писали об историческом решении, ведь россияне покинули Европу и ушли в Азию.