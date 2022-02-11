Самый большой вулкан в Европе начал извергаться: мощные взрывы озарили ночное небо (ФОТО)

В Италии произошло извержение вулкана. Об этом пишет издание УНИАН.

Вулкан Этна. Фото из открытых источников

Как стало известно, вчера вечером, 10 февраля, извергся самый высокий вулкан в Европе. Его взрывы и лава осветили очное небо Италии. Согласно данным специалистов, извержение произошло в юго-восточном кратере Этны, который находится на высоте более двух с половиной тысяч метров.





Фото: Reuters

Клубы дыма и вулканического пепла поднялись в воздух на высоту примерно восемь километров.

В материале отмечается, что сообщений о пострадавших не поступало.

В Сети появляются фотографии с места событий. На опубликованных снимках можно увидеть, как извержение озарило ночное небо.

Для справки: Этна является стратовулканом, который расположен на итальянском острове Сицилия. Максимальная высота самого активного вулкана Европы меняется в промежутках между извержениями и обрушениями.





Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск показал фотографию собранной ракеты, которая будет доставлять на Красную планету людей и различные грузы. В настоящий момент прототип подготавливают к первому орбитальному запуску.

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