Склоняла к уступкам России: СМИ узнали, как премьер Италии давила на Зеленского

Во время встречи в Риме в начале этой недели премьер-министр Италии Джорджа Мэлони более полутора часов убеждала президента Украины Владимира Зеленского согласиться на болезненные уступки ради завершения войны. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Зеленский и Мэлони (фото из открытых источников)

В публикации отмечается, что "за фасадом конструктивной встречи и взаимного доверия", которому официально подали 90-минутный разговор Мелони и Зеленского, действительно скрывается "другая история": история обоюдного давления.

"Со стороны нашей премьера выступление было прямым, с сообщением, которое можно подытожить так: "Рассмотри возможность, что некоторые болезненные уступки, возможно, придется сделать", — пишет итальянская газета.

По данным журналистов, украинско-итальянские переговоры "прошли не совсем гладко", поскольку Италия поддерживает спешку американцев по заключению мирного соглашения и в целом больше склонна придерживаться позиции США, чем позиции европейских партнеров. Кроме того, команда Мэлони "не лишена замечаний" по поводу коррупционных скандалов в Украине.

Издание добавляет, ссылаясь на слухи в правящей партии Италии, что Мелони "оказывает моральное давление" на Зеленского, в том числе и от имени Белого дома. Президент Украины просит итальянского премьера смягчить позицию Трампа и попытаться сгладить решение, которое, кажется, уже принял президент США — добиться мира как можно быстрее, даже ценой уступок со стороны Киева.

В то же время у Украины также есть свой "список покупок": ожидания Киева от Италии, которые до сих пор не были реализованы. В частности, речь идет об более активной роли Рима в передаче Украине замороженных российских активов и участии в финансировании закупки американского оружия для нужд ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией к Рождеству.

По данным издания, представители Трампа предоставили Киеву всего несколько дней для принятия решения. Источники медиа отмечают, что президент Трамп хочет добиться соглашения "к Рождеству" (25 декабря). В то же время Владимир Зеленский рассказал европейским лидерам, что во время двухчасового телефонного разговора в субботу на него оказывали давление специальный посланник Трампа Стив Виткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Они требовали быстрого ответа.



Президент Украины также сообщил своим европейским партнерам, что ему необходимо провести консультации с союзниками, прежде чем реагировать на такое предложение, ведь оно может "расколоть единство Запада", если США будут действовать без согласия Европы.