Схиляла до поступок Росії: ЗМІ дізналися, як прем'єрка Італії тиснула на Зеленського

Під час зустрічі в Римі на початку цього тижня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні понад півтори години переконувала президента України Володимира Зеленського погодитися на болючі поступки заради завершення війни. Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera.

Зеленський і Мелоні (фото з відкритих джерел)

У публікації зазначається, що "за фасадом конструктивної зустрічі та взаємної довіри", якою офіційно подали 90-хвилинну розмову Мелоні та Зеленського, насправді ховається "інша історія": історія обопільного тиску.

"З боку нашої прем’єрки виступ був прямим, із повідомленням, яке можна підсумувати так: 'Розглянь можливість, що деякі болючі поступки, можливо, доведеться зробити'", — пише італійська газета.

За даними журналістів, українсько-італійські переговори "пройшли не зовсім гладко", оскільки Італія підтримує поспіх американців щодо укладання мирної угоди і загалом більше схильна дотримуватися позиції США, ніж позиції європейських партнерів. Крім того, команда Мелоні "не позбавлена зауважень" щодо корупційних скандалів в Україні.

Видання додає, посилаючись на чутки у правлячій партії Італії, що Мелоні "здійснює певного роду моральний тиск" на Зеленського, зокрема й від імені Білого дому. Натомість президент України просить італійського прем’єра пом’якшити позицію Трампа та спробувати згладити рішення, яке, здається, вже ухвалив президент США — домогтися миру якнайшвидше, навіть ціною поступок з боку Києва.

У той же час Україна також має свій "список покупок": очікування Києва від Італії, що досі не були реалізовані. Зокрема, йдеться про активнішу роль Риму у передачі Україні заморожених російських активів та участь в фінансуванні закупівлі американської зброї для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне домогтися укладення мирної угоди між Україною та Російською Федерацією до Різдва.

За даними видання, представники Трампа надали Києву лише кілька днів для ухвалення рішення. Джерела медіа зазначають, що президент Трамп хоче досягти угоди "до Різдва" (25 грудня). Водночас Володимир Зеленський розповів європейським лідерам, що під час двогодинної телефонної розмови в суботу на нього чинили тиск спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер. Вони вимагали швидкої відповіді.



Президент України також повідомив своїм європейським партнерам, що йому необхідно провести консультації з союзниками перед тим, як реагувати на таку пропозицію, адже вона може "розколоти єдність Заходу", якщо США діятимуть без згоди Європи.