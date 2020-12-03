Стало известно, когда Италия планирует начать вакцинацию от коронавируса

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Ольга Чародий
Власти Италии решили вакцинировать население в начале следующего года. Как заявил министр здравоохранения
Роберто Сперанца, страна планирует закупить первые вакцины и начать вакцинацию. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Сначала вакцинируют врачей и медицинский персонал, жителей и персонал домов престарелых, а потом остальное население страны, пишет Reuters. Власти Италии решили сделать закупку у разных компаний, после согласования от европейских органов по контролю за лекарствами, вакцину можно будет использовать.
По словам министра, основная вакцинация припадет на весну и лето следующего года. Для помощи правительство намерено привлечь военных. Отметим, на данный момент в стране продолжается жесткий локдаун. Приближаются праздники, и правительство планирует ограничить поездки внутри страны для избежания вспышки коронавирусной инфекции.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, в Российской Федерации намерены уже со следующей недели приступить к массовой вакцинации против коронавирусной инфекции с помощью российской вакцины "Спутник V". Сегодня о таких планах заявил президент страны Владимир Путин.
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