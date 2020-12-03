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Главная Новости Мир Италия Стало известно, когда Италия планирует начать вакцинацию от коронавируса
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Стало известно, когда Италия планирует начать вакцинацию от коронавируса

Основная часть кампании по вакцинации ожидается весной и летом следующего года. Первыми планируют вакцинировать медицинских и социальных работников, жителей и персонал домов престарелых.

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Власти Италии решили вакцинировать население в начале следующего года. Как заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца, страна планирует закупить первые  вакцины и начать вакцинацию.

Стало известно, когда Италия планирует начать вакцинацию от коронавируса

Фото из открытых источников

Сначала вакцинируют  врачей и медицинский персонал, жителей и персонал домов  престарелых, а потом остальное население страны, пишет Reuters. Власти Италии решили сделать закупку у разных компаний, после согласования от европейских органов по контролю за лекарствами, вакцину можно будет использовать.

По словам министра,  основная вакцинация припадет на весну и лето следующего  года. Для помощи правительство намерено привлечь военных. Отметим, на данный момент в стране продолжается жесткий локдаун. Приближаются праздники, и правительство планирует  ограничить поездки внутри страны для избежания вспышки коронавирусной  инфекции.  

Ранее "Комментарии" сообщали о том, в Российской Федерации намерены уже со следующей недели приступить к массовой вакцинации против коронавирусной инфекции с помощью российской вакцины "Спутник V". Сегодня о таких планах заявил президент страны Владимир Путин.


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Источник: https://www.reuters.com/article/idUSKBN28C14F
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