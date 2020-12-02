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Россия начинает массовую вакцинацию: Путин назвал дату

Первыми в России вакцинировать от коронавируса хотят две группы риска

сегодня, 16:03
Автор:

Таисия Ерохина

В Российской Федерации намерены уже со следующей недели приступить к массовой вакцинации против коронавирусной инфекции с помощью российской вакцины "Спутник V". Сегодня о таких планах заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя соответствующее видеообращение главы РФ.

Россия начинает массовую вакцинацию: Путин назвал дату

Фото: РБК

Так, Путин поручил на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России. Сообщается, что в первую очередь начнут прививать социально чувствительные категории, в частности, врачей и учителей. Использоваться будет вакцина российского производства "Спутник V". По словам Путина, к концу этой недели будет произведено более 2 млн доз российского препарата.

Напомним, Великобритания стала первой западной страной, одобрившей вакцину против COVID-19 для общего использования, объявив о выпуске препарата Pfizer-BioNTech со следующей недели, что стало историческим шагом вперед в борьбе человечества с коронавирусом. Приоритетными группами для получения укола будут жители домов престарелых, медицинский персонал, пожилые люди и наиболее уязвимые в клиническом отношении люди.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", опрос показал, сколько украинцев готовы сделать прививку от коронавируса. Так, большее число украинцев намерено вакцинироваться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Социологи отмечают, что сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, тогда как за платные вакцины чаще выступают молодежь и жители Киева.


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Источник: https://t.me/breakingmash/22120
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