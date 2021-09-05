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Главная Новости Мир Италия Стая бездомных собак растерзала 20-летнюю студентку во время свидания: дикие подробности
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Стая бездомных собак растерзала 20-летнюю студентку во время свидания: дикие подробности

На пару напали в густом лесном массиве в Сатриано

5 сентября 2021, 23:55
Автор:

Хмільовська Інна

Жуткий инцидент напугал всю Италию — романтический пикник молодых людей в лесу закончился ужасной трагедией. На днях 20-летняя Симона Кавалларо наслаждалась дневной прогулкой по лесу, когда в южно-итальянском городе Сатриано девушку растерзали собаки. Студентка умерла после того, как на нее напала и буквально растерзала стая бездомных собак во время романтического пикника со своим парнем. Об этом сообщает издание The Mirror.

Стая бездомных собак растерзала 20-летнюю студентку во время свидания: дикие подробности

Стая бездомных собак растерзала 20-летнюю студентку, фото с открытых источников

Местный новостной сайт Agi информирует, что Симона и ее парень, имя которого не названо, только что закончили пикник на солнышке с группой друзей, а потом пара решила прогуляться по лесу вдвоем.

На пару напала стая бездомных собак, когда они проходили через густой лесной массив. Парень Симоны в конце концов сбежал, но ее разорвали в клочья собаки, которые, как сообщается, разорвали все части ее тела.

Бойфренд, которому удалось спрятаться от стаи собак в заброшенной хижине, позвонил в местные экстренные службы и позвал на помощь.

В скором времени на место происшествия прибыли службы экстренной помощи и доставили 20-летнюю девушку в местную больницу, которая изначально была жива, несмотря на ужасные травмы, покрывающие все части тела. К сожалению, она умерла вскоре после прибытия в больницу.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что ученые обнаружили неизвестный коронавирус, который могут распространять собакиАмериканские и малайзийские исследователи обнаружили ранее неизвестную разновидность коронавируса. По данным ученых, она вероятнее всего передается от собак к человеку. 



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/student-20-mauled-death-stray-24863900?__twitter_impression=true&utm_source=taboola&utm_medium=display&utm_campaign=exchange
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