Стая бездомных собак растерзала 20-летнюю студентку во время свидания: дикие подробности

Жуткий инцидент напугал всю Италию — романтический пикник молодых людей в лесу закончился ужасной трагедией. На днях 20-летняя Симона Кавалларо наслаждалась дневной прогулкой по лесу, когда в южно-итальянском городе Сатриано девушку растерзали собаки. Студентка умерла после того, как на нее напала и буквально растерзала стая бездомных собак во время романтического пикника со своим парнем. Об этом сообщает издание The Mirror.

Стая бездомных собак растерзала 20-летнюю студентку, фото с открытых источников

Местный новостной сайт Agi информирует, что Симона и ее парень, имя которого не названо, только что закончили пикник на солнышке с группой друзей, а потом пара решила прогуляться по лесу вдвоем.



На пару напала стая бездомных собак, когда они проходили через густой лесной массив. Парень Симоны в конце концов сбежал, но ее разорвали в клочья собаки, которые, как сообщается, разорвали все части ее тела.

Бойфренд, которому удалось спрятаться от стаи собак в заброшенной хижине, позвонил в местные экстренные службы и позвал на помощь.



В скором времени на место происшествия прибыли службы экстренной помощи и доставили 20-летнюю девушку в местную больницу, которая изначально была жива, несмотря на ужасные травмы, покрывающие все части тела. К сожалению, она умерла вскоре после прибытия в больницу.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что ученые обнаружили неизвестный коронавирус, который могут распространять собаки. Американские и малайзийские исследователи обнаружили ранее неизвестную разновидность коронавируса. По данным ученых, она вероятнее всего передается от собак к человеку.





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