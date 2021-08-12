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Главная Новости Мир Италия Температура в Италии побила рекорд Европы: жарче, чем в Африке
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Температура в Италии побила рекорд Европы: жарче, чем в Африке

На острове Сицилия зафиксировали максимальную температуру +48.8 ºC

сегодня, 10:45
Автор:

Хмільовська Інна

В Италии на острове Сицилия зафиксировали рекордную температуру +48.8 ºC. Похоже, это новый температурный рекорд для Европы. Последний раз такую высокую температуру фиксировали 44 года назад. Об этом пишет BBC.

Температура в Италии побила рекорд Европы: жарче, чем в Африке

Остров Сицилия, фото из открытых источников

Во Всемирной метеорологической организации отметили, что действующий температурный рекорд Европы зафиксировали в Афинах (Греция) в 1977 году. Тогда температура поднялась до +48 ºC.

Температура в Италии побила рекорд Европы: жарче, чем в Африке - фото 2

Синоптики прогнозируют, что во многих районах Италии ожидается температура до +40 ºC до конца недели. В странах Средиземноморья продолжаются массовые лесные пожары, в том числе из-за сухой погоды и ветра.

Метеоролог Тревор Митчелл из британского метеорологического бюро уверен, что рекордная жара на Сицилии связана с эффектом фена — сильного, порывистого, теплого и сухого ветра, дующего с гор в долины. Он возникает, когда воздушные массы переходят через горы и с большой скоростью скатываются в долинах.

Средиземноморская волна тепла, в результате которой в некоторых странах были зафиксированы самые высокие температуры за последние десятилетия, привела к распространению лесных пожаров на юге Италии, причем наиболее пострадавшими регионами стали Сицилия, Калабрия и Апулия.

С начала индустриальной эры мир уже потеплел примерно на +1,2 ° C, и температура будет продолжать повышаться, если правительства всего мира резко не сократят выбросы.

В среду итальянские пожарные заявили, что они участвовали в более чем 300 операциях на Сицилии и Калабрии за 12-часовой период, сражаясь всю ночь, чтобы контролировать пожары, сжигающие тысячи акров земли. Итальянские СМИ сообщили о трех погибших в результате пожара: двух в Калабрии и одном — на Сицилии.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", снимок украинского фотографа стал символом пожаров в Турции. 



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-58130893
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