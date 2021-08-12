Температура в Италии побила рекорд Европы: жарче, чем в Африке

В Италии на острове Сицилия зафиксировали рекордную температуру +48.8 ºC. Похоже, это новый температурный рекорд для Европы. Последний раз такую высокую температуру фиксировали 44 года назад. Об этом пишет BBC.

Остров Сицилия, фото из открытых источников

Во Всемирной метеорологической организации отметили, что действующий температурный рекорд Европы зафиксировали в Афинах (Греция) в 1977 году. Тогда температура поднялась до +48 ºC.





Синоптики прогнозируют, что во многих районах Италии ожидается температура до +40 ºC до конца недели. В странах Средиземноморья продолжаются массовые лесные пожары, в том числе из-за сухой погоды и ветра.



Метеоролог Тревор Митчелл из британского метеорологического бюро уверен, что рекордная жара на Сицилии связана с эффектом фена — сильного, порывистого, теплого и сухого ветра, дующего с гор в долины. Он возникает, когда воздушные массы переходят через горы и с большой скоростью скатываются в долинах.



Средиземноморская волна тепла, в результате которой в некоторых странах были зафиксированы самые высокие температуры за последние десятилетия, привела к распространению лесных пожаров на юге Италии, причем наиболее пострадавшими регионами стали Сицилия, Калабрия и Апулия.

С начала индустриальной эры мир уже потеплел примерно на +1,2 ° C, и температура будет продолжать повышаться, если правительства всего мира резко не сократят выбросы.

В среду итальянские пожарные заявили, что они участвовали в более чем 300 операциях на Сицилии и Калабрии за 12-часовой период, сражаясь всю ночь, чтобы контролировать пожары, сжигающие тысячи акров земли. Итальянские СМИ сообщили о трех погибших в результате пожара: двух в Калабрии и одном — на Сицилии.







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