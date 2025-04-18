Трампа таки удалось убедить: чем закончилась встреча президента США и премьера Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что после обмена мнениями президент США Дональд Трамп все же согласился совершить официальный визит в Рим и даже дал обещание рассмотреть возможность встречи с представителями Европейского Союза во время этого визита. Об этом глава итальянского правительства заявила в Овальном кабинете в четверг, 17 апреля.

Мелони и Трамп. Фото из открытых источников

Визит Мелони в США состоялся на фоне тарифного спора между Вашингтоном и Брюсселем и рассматривался как попытка способствовать диалогу и воспользоваться хорошими отношениями между двумя лидерами после решения США приостановить большинство пошлин на 90 дней.

Поэтому, находясь в Овальном кабинете, Мелони заявила, что Трамп пошел навстречу, дав свое согласие на то, чтобы осуществить официальный визит в Рим.

"Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он принял приглашение совершить официальный визит в Рим в ближайшее время и рассмотрит возможность, во время этого визита, также встретиться с Европой", – сказала премьер Италии.

Отметим, перед встречей Мелони и Трампа США президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен довольно жестко высказалась о новых подходах администрации США. Еврочиновница заявила, что долгое время США были лидером объединённого коллективного Запада. Но сегодня реальность такова, что привычного нам большого Запада больше не существует. Политика президента США Дональда Трампа все перевернула. Теперь весь Запад – это одна Европа.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что отныне именно Европа является лучшим местом для демократии, равенства, здравоохранения и для развития среднего класса.

"Запада, каким мы его знали, больше не существует. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что снова начинает восприниматься как нечто очень ценное", — отметила фон дер Ляйен.



