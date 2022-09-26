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Тревожный сигнал: союз правых партий с партиями-"друзьями Путина" побеждает на выборах в Италии

В коалицию вошла партия "Вперед Италия", Сильвио Берлускони, а также "Лига" Маттео Сальвини, известные как открытые союзники Путина

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Правые и крайние правые партии по предварительным данным одерживают уверенную победу на парламентских выборах в Италии. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют несколько экзит-поллов, результаты которых представили публике после закрытия участков, пишет "Европейская правда".

Тревожный сигнал: союз правых партий с партиями-"друзьями Путина" побеждает на выборах в Италии

Выборы в Италии. Фото: из открытых источников

В частности, опрос, проведенный телеканалом Sky Tg24, свидетельствует, что правая коалиция получает 42%, левые – 28,3%, популисты из "5 звезд" — 16,4%. Похожие данные приводит опрос, который заказывало агентство RAI. По его данным и в нижней, и в верхней палате парламента Италии правый блок получает 41-45% (среди них лидируют "Братья Италии" с 22-26% голосов), левые имеют 25,5-29,5% (лидируют демократы из 17-21%)

Еще важнее то, что RAI приводит также прогнозное распределение мест, существенно отличающееся за счет смешанной партийно-мажоритарной системы. Правые партии получают самостоятельное уверенное большинство в обеих палатах.

В нижней Палате депутатов они получают 227-257 из 400 мандатов, в верхней палате, Сенате, правые получают 111-131 из 200 мандатов.

Таким образом, становится практически гарантированным назначение премьер-министром Джорджии Мелони. Партия Мелони "Братья Италии" имеет d ЕС имидж праворадикалов и "неофашистов", от которого сейчас пытается избавиться. В частности, она поддерживала Украину во время войны.

Кроме Братьев Италии, в коалицию вошла партия "Вперед Италия", Сильвио Берлускони, а также "Лига" Маттео Сальвини, известные как открытые союзники Путина.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/09/26/7147464/
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