В США объяснили, почему «частичная мобилизация» не поможет Кремлю выиграть войну против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент РФ Владимир Путин вряд ли сможет преодолеть фундаментальные структурные проблемы, мобилизовав большое количество россиян для войны в Украине. Частичная мобилизация, которую он объявил 21 сентября, создаст дополнительные силы, но они не будут эффективными, а взамен вызовут большие внутренние и социальные потери. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Американские аналитики отмечают, Владимир Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и к мобилизации.
По словам экспертов, с 2008 года Вооруженные Силы РФ не создавали условий для эффективной мобилизации резервистов, которые позволили бы быстро мобилизовать много людей. Когда большинство стран, реформируя свои вооруженные силы, перешли на контрактную основу, Путин тоже это сделал, но параллельно оставил и призыв, сократив срок несения службы до 1 года.
Поэтому из-за этого российская армия перешла на некую гибридную модель, которая сочетает в себе солдат срочной службы и профессиональных солдат. А российские военные стали смесью профессиональных контрактников-добровольцев и годовых призывников.
Читайте также на портале "Комментарии" - итоги псевдореферендумов рф в Украине: как события будут развиваться дальше.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости