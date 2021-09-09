В горсовет итальянской столицы баллотируется украинка

Украинка Татьяна Тарасенко-Кузык участвует на выборах в Городской Совет Рима, об этом пишет украиноязычное итальянское издание "Українська газета".

Татьяна Тарасенко в римском Капитолии, фото "Українська газета"

В столице Италии началась избирательная кампания мэра и местных депутатов. Выборы состоятся 3-4 октября. Среди кандидатов в депутаты Капитолия Татьяна Кузык. Ей 50 лет. Она родилась в Украине и получила здесь высшее образование. Но по экономическим причинам вынуждена была переехать. После иммиграции работала в украино-итальянском издании "Форум", также занималась профсоюзной деятельностью и волонтерством. Основала украинскую школу "Престиж", а еще была предпринимателем. В Италии закончила факультет социологии папского университета "Анжеликум" по специальности политические науки.

В политике Татьяна уже имеет опыт. Она работала в администрации города. В декабре 2006 года ее выбрали дополнительным советником мэрии Рима по вопросам иммигрантов стран Восточной Европы.

7 лет Татьяна-Тарасенко Кузык возглавляла украинское общество в Риме. Организовывала многочисленные культурные мероприятия, сотрудничая с УГКЦ и с посольством Украины в Италии.

"Участие в выборах для меня — это гордость и большая ответственность. Я решила сделать свой вклад для города, который я люблю и в котором я живу и работаю. Основным направлением моей деятельности будет защита социальных прав жителей города. Я верю, что совместная работа государственных учреждений, церкви, общественных организаций, профсоюзов и средств массовой информации, способствовать устойчивому развитию, общественному равновесию и социальному разнообразию города Рима ", — делится Татьяна Тарасенко-Кузык.

На эту должность она баллотируется вместе с итальянским политиком Джильбельто Кашане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италия открывается для вакцинированных украинцев. Граждане Украины могут приехать и без вакцинации, но должны иметь при себе негативный ПЦР-тест.

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