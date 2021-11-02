В Испании гости отеля украли 45 бутылок коллекционного вина, самая дорогая из них стоит свыше $400 тысяч

В городе Касерес (Испания) из гостинично-ресторанного комплекса Atrio украли 45 бутылок вина, в том числе и редкую бутылку стоимостью 407 тысяч долларов. Воров было двое. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на владельца комплекса Хосе Поло. Гостиница-ресторан Atrio владеет коллекцией из более 40 тысяч бутылок вина. Заведение отмечено двумя звездами Michelin. 27 октября два человека украли 45 бутылок коллекционного вина. Хосе уверен, что действовали профессионалы.

Коллекционное вино - фото из открытых источников



"Они были профессионалами и точно знали, что делают", — сказал Поло.





По словам владельца комплекса, подозреваемые – мужчина и женщина. Они говорили по-английски, вели себя сдержанно. В преддверии преступления пара заселилась в гостиницу и поужинала в ресторане. После этого они обратились к работнику рецепции отеля с просьбой к ним еще еды. Работник выполнил пожелания гостей, но оставил на время без присмотра мониторы камер видеонаблюдения. Тем временем мужчина проскользнул в подвал и украл бутылки. Ранним утром на следующий день пара покинула отель, расплатившись кредитной картой. Воры похитили редкое Chateau d’Yquem 1806 года и по меньшей мере еще шесть других бутылок 19 века от эксклюзивного производителя Romanée-Conti во французском регионе Бургундия. По словам Поло, общую стоимость бутылок не подсчитывали, но их символическая ценность значительно выше. К счастью, коллекция была застрахована. Муж отметил, что пара воров могла работать на частного коллекционера вин, поскольку украла только те бутылки, которые нельзя продать на открытом рынке.





Напомним, в голливудского актера Тома Круза во время пребывания в Великобритании украли автомобиль BMW Х7 вместе с багажом на тысячи фунтов. Об этом сообщает издание Independent. Инцидент произошел в Бирмингеме. Актер остановился в гостинице, а его охранник оставил автомобиль на стоянке. Пока известно, что злоумышленники использовали специальный сканер, чтобы скопировать сигнал от бесконтактного ключа. О том, что автомобиль исчез — первым узнал охранник Круза. Он сообщил в полицию. Автомобиль довольно быстро удалось найти, поскольку там было установлено специальную систему для слежки.

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