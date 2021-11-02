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В Испании гости отеля украли 45 бутылок коллекционного вина, самая дорогая из них стоит свыше $400 тысяч

27 октября два человека украли 45 бутылок коллекционного вина

сегодня, 06:09
Автор:

Ольга Чародий
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В городе Касерес (Испания) из гостинично-ресторанного комплекса Atrio украли 45 бутылок вина, в том числе и редкую бутылку стоимостью 407 тысяч долларов. Воров было двое. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на владельца комплекса Хосе Поло. Гостиница-ресторан Atrio владеет коллекцией из более 40 тысяч бутылок вина. Заведение отмечено двумя звездами Michelin. 27 октября два человека украли 45 бутылок коллекционного вина. Хосе уверен, что действовали профессионалы.

В Испании гости отеля украли 45 бутылок коллекционного вина, самая дорогая из них стоит свыше $400 тысяч

Коллекционное вино - фото из открытых источников


"Они были профессионалами и точно знали, что делают", — сказал Поло.


По словам владельца комплекса, подозреваемые – мужчина и женщина. Они говорили по-английски, вели себя сдержанно. В преддверии преступления пара заселилась в гостиницу и поужинала в ресторане. После этого они обратились к работнику рецепции отеля с просьбой к ним еще еды. Работник выполнил пожелания гостей, но оставил на время без присмотра мониторы камер видеонаблюдения. Тем временем мужчина проскользнул в подвал и украл бутылки. Ранним утром на следующий день пара покинула отель, расплатившись кредитной картой. Воры похитили редкое Chateau d’Yquem 1806 года и по меньшей мере еще шесть других бутылок 19 века от эксклюзивного производителя Romanée-Conti во французском регионе Бургундия. По словам Поло, общую стоимость бутылок не подсчитывали, но их символическая ценность значительно выше. К счастью, коллекция была застрахована. Муж отметил, что пара воров могла работать на частного коллекционера вин, поскольку украла только те бутылки, которые нельзя продать на открытом рынке.


Напомним, в голливудского актера Тома Круза во время пребывания в Великобритании украли автомобиль BMW Х7 вместе с багажом на тысячи фунтов. Об этом сообщает издание Independent. Инцидент произошел в Бирмингеме. Актер остановился в гостинице, а его охранник оставил автомобиль на стоянке. Пока известно, что злоумышленники использовали специальный сканер, чтобы скопировать сигнал от бесконтактного ключа. О том, что автомобиль исчез — первым узнал охранник Круза. Он сообщил в полицию. Автомобиль довольно быстро удалось найти, поскольку там было установлено специальную систему для слежки.




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Источник: https://apnews.com/article/business-europe-spain-robbery-theft-3a54b1220f5fb09837c4b2d3fe851e16
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