В Испании из-под воды вышла деревня, которую 30 лет назад затопили

Такие истории поражают. В Испании из-под воды вышло село Араседо. Его местные власти затопили 30 лет назад. Как сообщает Daily Mail, населенный пункт ушел под воду в 1992 году после того, как гидроэлектростанция на реке Лима закрыла свои шлюзы. Водоем располагается на территории Португалии и Испании, и в 1968 году власти обеих стран договорились построить на ней дамбу Линдозо. Для этого необходимо было затопить деревни по берегам реки и переселить оттуда жителей. Жителям Араседо предложили деньги, чтобы они могли переселиться, но многие не соглашались и устраивали акции протеста и даже объявляли голодовку. Всего в селе проживало около 120 человек, проживавших в 70 домах.

Стихия - фото из открытых источников

В результате португальская гидроэнергетическая компания EDP убедила переселиться и взять выплату 51% жителей Араседо, и остальным пришлось присоединиться к ним. После этого деревня ушла под воду. Руины домов и других построек появляются на поверхности, когда уровень воды в водохранилище становится низким. Стены большинства построек разрушены, но некоторые по-прежнему выглядят девственницами. В селе все еще сохранились старые дороги и тропинки. На территории стоят ржавые автомобили, а в домах на столах – стеклянные бутылки, которые жильцы оставили перед отъездом.

Напомним, стихия наделала беды не только в Одессе, но и в Мариуполе. В городе ливень затопил улицы и дороги, тротуары, электроподстанция отключена. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на mrpl.city. Утром спасатели аварийно-водолазной службы городского совета работали в режиме повышенной готовности. Городской транспорт временно переставал курсировать из-за потоков воды на проезжей части. Водители останавливали троллейбусы и трамваи прямо посреди дороги. Во время грозы оказалось, что на перекрестке улиц Казанцева и Митрополичей забита илом и мусором сточная система. Дождевые потоки стекали со склонов с такой силой, что некоторые водители даже не смогли подойти к своим автомобилям. Известно, что в некоторых районах города жители остались без света.

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