В Испании митинги переросли в беспорядки: задержано несколько десятков человек

В испанском Мадриде митинг в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя к вечеру сегодняшнего дня снова перерос в беспорядки и стычки с сотрудниками полиции. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Митинг, фото - из открытых источников

Вначале сотни человек, собравшихся на главной площади, выкрикивали требования освободить музыканта, но затем протестующие начали ломать дорожные знаки и переворачивать мусорные баки. На одной из улиц возвели, а затем подожгли баррикаду.

Полиция применила против протестующих резиновые пули, дубинки и слезоточивый газ.

В Каталонии, в том числе в Барселоне, задержаны около 30 человек, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos de Escuadra.

По данным газеты País, в Мадриде задержаны около 15 человек, пострадали как минимум пять полицейских. В испанской столице также есть пострадавшие среди протестующих.

Напомним, 4 февраля 2021 года, возле Верховной Рады Украины собрался многочисленный митинг антипрививочников. Участники акции требуют отказаться от начала массовой вакцинации от коронавируса, а также остановить рассмотрение одного из законопроектов, предусматривающий начало прививок.

Митинг решили организовать из-за того, что сегодня народные депутаты должны рассмотреть документ под номером 4142. Проект закона предусматривает регулирование системы общественного здоровья в Украине. Следует отметить, что некоторые его пункты касались процесса вакцинации (не только от коронавируса). Так, в частности, в случае отказа родителей от прививки своему ребенку, они должны подать соответствующее заявление (так называемая "презумпция согласия на вакцинацию").

Вместе с тем председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий несколькими днями ранее сообщил, что после обработки из законопроекта №4142 были удалены некоторые фрагменты.

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