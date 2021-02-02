В Италии объявили масштабную распродажу жилья по смешным ценам - подробности

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Кириєнко Анна
Итальянская коммуна Биккари объявила масштабную распродажу жилья. Данную информацию предоставляет ресурс CNN.
В Италии начали продавать дешевое жилье - цены недвижимости. Фото: vdovychenko.com
Вполне неплохой дом можно приобрести за 7,5 тысячи евро (253 000 гривен). Можно найти лучшие и просторные варианты по 10-13 тысяч евро (340-450 тысяч гривен).
Распродажа жилья по низким ценам — инициатива местных властей. Так чиновники хотят привлечь внимание итальянцев в город.
Сейчас в коммуне живет очень мало граждан — около 2 тысяч. Поэтому у власти возникает острая потребность "заманить" новых жителей.
Сообщается, что большинство людей уехали из Биккари за границу, преимущественно в США.
В городе можно найти и дома по цене одного евро. Однако такие сооружения требуют серьезного ремонта или даже реконструкции. В населенном пункте есть и достаточно дорогие дома ценой в несколько тысяч евро.
Всего в городе более 100 объектов без владельцев.
Дома, которые продаются, имеют два этажа. Их средняя площадь 50-70 квадратных метров. Находятся дома в историческом центре города.
Сама коммуна славится гастрономическими удовольствиями. В Биккари делают очень вкусную пиццу и производят такие продукты питания как козий сыр, оливковое масло, салями. К тому же вблизи регулярно проводятся фестивали народных танцев.
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