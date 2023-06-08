В Италии, в городе Леричи отменили концерт опальной украинской пианистки с пропутинскими взглядами Валентины Лисицы, которая оскандалилась из-за собственных заявлений об оккупированном Россией Донбассе, а еще поддерживает Путина.

Валентина Лисица (фото из открытых источников)

Лисица, не выступающая против убийств своих сограждан, планировала выступать в июле на музыкальном фестивале, который должен пройти в этом итальянском городе. Однако из-за шквала социальных споров из-за ее нежелательного присутствия, после прямого запроса мэра Леонардо Паолетти ее выступление уже отменено.

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По причине своей пророссийской позиции Валентина Лисица, известная как королева Рахманинова, еще имела анулирование своего концерта в Фениче в Венеции зимой прошлого года, написало информационное агентство ANSA.

"Концерт, — сказал Паолетти, — был отменен по моему особому запросу и при полной поддержке маэстро Джанлуки Марчиано", художественного руководителя мероприятия. Чиновник этого города сказал, что "всегда считал присутствие пианистки неуместным по известным причинам, поскольку муниципалитет Леричи и его администрация были убежденными сторонниками украинского народа с февраля 2022 года. Сопротивление этому я считаю необходимым к окончательной победе", — подытожил мэр Леричи.

Чтобы запретить выступать артистке, игравшей на руинах оккупированного россиянами Мариуполя, еще направили соответствующие обращения к премьер-министру этой страны Мелони.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинская актриса из "Слуги народа" предала свою страну и осталась жить в России. Популярная украинская артистка Галина Безрук уже много времени живет в РФ с мужем и детьми. С начала военного вторжения экс-украинка еще ни разу не прокомментировала ход полномасштабной войны на своей бывшей родине.