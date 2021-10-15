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В Италии "паспорт здоровья" стал обязательным для всех работников

Новые меры против COVID-19 вступили в силу в пятницу

сегодня, 16:45
Автор:

Кравцев Сергей

В Италии власти дали "зеленый свет" строгим правилам для борьбы с коронавирусом. Теперь на работу могут выходить только те итальянцы, которые имеют так называемый "зеленый пропуск", подтверждающий полный курс вакцинации, документ, подтверждающий выздоровление или же отрицательный тест на COVID-19. Без одного из трех этих документов работодатели не имеют права допускать людей на работу. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал "Европейская правда".

В Италии "паспорт здоровья" стал обязательным для всех работников

Протесты в Италии. Фото: Европейская правда

Такое решение власти Италии вызвало недовольство среди некоторое части итальянцев. Новые нормы вызывают споры и встретили определенное сопротивление. Большими городами Италии прокатились акции протестов. Люди выходят на митинги против обязательства всем иметь "зеленые паспорта", без которых невозможно работать.

Протестанты решили прибегнуть к радикальным методам, чтобы власти активнее пошли с ними на диалог и приняли решение пересмотреть новые правила. Так акции протеста с блокированием дорог проходят в портах Генуи и Анконы. В Триесте рабочие заблокировали порт в знак протеста. В центре Рима также собираются люди. 

Предприятия, которые не будут проверять у своих работников наличие "зеленых паспортов" будут оштрафованы на 1000 евро. 

На сегодняшний день больше 85% итальянцев старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины. Италия оказалась одной из немногих стран Европы, где действуют самые строгие правила борьба с коронавирусом.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/10/15/7129053/
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