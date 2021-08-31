В Италии погибла украинка: почему женщина прыгнула с высоты

Украинка, которая проживала в Италии, совершила самоубийство. Об этом сообщает источник IL Mattino.

Женщина совершила самоубийство, фото из открытых источников

По информации из различных источников, украинке было 34-35 лет, она проживала в доме семейного типа, городской прописки у нее не было. Происшествие случилось в Неаполе. Украинку госпитализировали в больницу Веккьо Пеллегрини. Там женщине оказывали помощь из-за болезни глаз. Известно, что ее прооперировали, удаляя катаракту на глазах. Поэтому женщина лежала в палате офтальмологического отделения с окном на улицу Виа Джованни Нинни.

Сообщается, что женщина не жаловалась на дискомфорт. Операцию провели успешно. Впрочем, другие пациенты в палате, которые были свидетелями, рассказали о внезапности ее поступка. Поздно вечером женщина открыла окно, вылезла на подоконник и упала с высоты четвертого этажа. От травм, полученных при падении, она скончалась на месте. Реанимировать женщину не удалось.

Местная полиция начала следствие по делу о самоубийстве. Полицейские опрашивают врачей и пациентов, считают, что трагедия — это неслучайное совпадение обстоятельств, поэтому тщательно проверяют историю болезни, медицинские записи. Также полицейские опрашивают всех, кто знал украинку в последнее время, для установления мотива ее поступка.

Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. В больнице персонал смущен событием, говорится в сообщении.



Как сообщал портал "Комментарии", в Днепре местная 29-летняя женщина, которая имела двухмесячную дочь, прыгнула с высоты. Соседи женщины нашли ее тело под окнами дома по улице Тополиной, где она проживала, и сразу позвонили в полицию. Свидетели говорят, что женщина жила на пятом этаже и, вероятно, выпрыгнула из окна квартиры. От травм она скончалась на месте.

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