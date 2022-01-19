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В Италии происходит дискриминация невакцинированных - Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International просит предоставить альтернативные меры

сегодня, 02:17
Автор:

Ольга Чародий
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Италия ввела жесткие ограничения по COVID-19, поэтому Amnesty International призывает страну изменить меры, чтобы избежать дискриминации людей, не прививающихся. Об этом сообщает международное агентство Reuters. Правозащитная организация Amnesty International просит предоставить альтернативные меры: использование масок и тестирования на COVID-19, чтобы разрешить невакцинированной части населения продолжать ходить на работу и пользоваться общественным транспортом без дискриминации.

В Италии происходит дискриминация невакцинированных - Amnesty International

Вакцинация - фото из открытых источников

В недавнем указе правительство премьер-министра Италии Марио Драги сделало вакцинацию против COVID-19 обязательной для всех людей старше 50 лет, а также для пользования общественным транспортом и многих других услуг. Италия стала одной из немногих стран, предпринявших подобные шаги, пытаясь уменьшить количество смертей из-за COVID-19. Правозащитная организация заявила, что обязательная вакцинация может быть оправдана, но должна быть ограничена во времени и законной с целью защиты общественного здоровья.

"Правительство должно продолжать гарантировать, что все население может пользоваться своими основными правами, такими как право на образование, работу и медицинское лечение, особенно в отношении пациентов, не болеющих COVID, нуждающихся в срочном хирургическом вмешательстве", – говорится в сообщении Amnesty International.

Напомним, вакцины против COVID-19, изготовленные с использованием технологии мРНК, не вызывают осложнений беременности у будущих матерей и их детей. Такое заявление сделал во вторник, 18 января, регулятор Европейского Союза по лекарственным средствам после детального обзора нескольких исследований.

Обзор, основанный на исследованиях, в которых участвовали около 65 тысяч беременных женщин на разных сроках, не выявил никаких признаков повышенного риска осложнений, выкидышей, преждевременных родов или серьезных побочных эффектов от введения мРНК, сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам.





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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/dont-discriminate-against-unvaccinated-amnesty-international-tells-italy-2022-01-16/?taid=61e4367cb732710001527220&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&fbclid=IwAR1LE
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