В Италии произошел взрыв в жилом доме: какая причина

В одном из итальянских городков произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. Событие случилось 29 октября, около 7:45 по местному времени, в Пинероло. Об этом сообщает местное издание Sputnik Italia.

Обвал дома в Италии после взрыва, фото пожарной службы Италии Vigili del Fuoco

После взрыва вспыхнул пожар на верхнем этаже дома. Жители квартир вызвали на место пожарных для ликвидации огня в доме по площади Сабин, 6.

От взрыва обрушились частично внутренние стены верхнего этажа здания. Известно, что в результате взрыва погибла 84-летняя итальянка Мария Роза Фиоре. Ее 74-летнего мужа госпитализировали каретой скорой в реанимацию больницы в Турине, у него ожоги 80% кожи. Мужчина был в очень тяжелом состоянии, за его жизнь боролись врачи, однако он умер.



По данным медиков, двое пострадавших госпитализированы из того же дома в тяжелом состоянии. Травмы получили еще двое итальянцев. Всего в доме 12 квартир. Предварительно взрыв и возгорание произошло в квартире на третьем этаже, где проживали погибшие.



Спасатели производили поиски людей под завалами после ликвидации огня. Известно, что 14 жильцов квартир самостоятельно эвакуировались и не нуждались в медицинской помощи.

На место выезжали кареты скорой помощи и карабинеры Пинероло. Причины взрыва будут устанавливаться местной полицией.

По словам жильцов дома, мог произойти взрыв газа из-за того, что в квартире погибших производили монтаж кухонного оборудования. Люди говорят в комментариях СМИ, что чувствовали запах газа до того, как произошла авария.



Как сообщал портал "Комментарии", в здании автоинспекции в Польше раздался взрыв во время проверки транспортного средства. Как пишет издание, сотрудники таможенной службы раскрыли место, где могли быть скрыты запрещенные предметы. В люке в здании, вероятно, находился загоревшийся от искры газ, а после чего образовалось возгорание.

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