В Италии провалился важный референдум: от чего отказалась страна

В Италии завершился двухдневный референдум, цель которого заключалась в изменении законодательства о трудовых правах и упрощении процедуры получения гражданства. Однако из-за низкой явки волеизъявление было признано таким, что не имеет обязательной юридической силы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Ansa.

Италия. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что после закрытия избирательных участков явка по стране, по предварительным данным, составила 29,15%.

Это означает, что результаты референдума не будут обязательными к выполнению, поскольку для этого необходима явка свыше 50%.

Оппозиционные левые, центристские партии, общественные организации и крупнейший профсоюз CGIL использовали тему трудовых прав и демографического кризиса в Италии как средство давления на правящую коалицию премьер-министра Джорджа Мелони.

Для проведения референдума они собрали более 4,5 миллиона подписей, что значительно превышает минимально нужно количество.

В бюллетень вошли пять вопросов: четыре касались трудового законодательства, один – получения гражданства. Все участники голосования поддержали предложенные изменения.

В правительстве уже заявили о необходимости пересмотра закона о референдумах, поскольку на этот провалившийся плебисцит было потрачено немало государственных средств.

"Это было поражение левых и оппозиции, которые хотели атаковать власть с помощью рычага референдумов. Не получилось: власть укрепилась, оппозиция ослабла", – заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

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