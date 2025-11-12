В Италии расследуют "человеческое сафари": состоятельные туристы стреляли в людей ради развлечения

Итальянская прокуратура начала масштабное расследование ужасающих преступлений, совершенных во время осады Сараево в 1990-х годах. По данным следствия, зажиточные туристы из Италии и других стран могли платить десятки тысяч евро, чтобы развлекаться, стреляя в мирных жителей, включая детей.

Гражданские во время боснийской войны. Фото: AP Photo/Jerome Delay

Прокуратура Милана изучает свидетельства о том, что в период с 1992 по 1996 год, во время продолжительной осады современной истории, так называемые "туристы-снайперы" прилетали в Сараево, чтобы участвовать в "человеческих сафари".

По информации итальянского журналиста Эцио Гаваццени, богачи платили 100 000 евро военным боснийско-сербских сил, чтобы те позволили им вести огонь по гражданскому населению с позиций вокруг города. По данным СМИ, цена за убийство ребенка была выше, чем убийство взрослого. Туристов якобы доставляли самолетами из Триеста в Белград, откуда они присоединялись к сербским ополченцам в горах вокруг Сараево.

Толчком к делу стал документальный фильм "Sarajevo Safari" словенского режиссера Мирана Жупанича, собравший показания очевидцев, в том числе военных и местных жителей. В фильме впервые прозвучали утверждения, что среди "охотников" могли быть богатые итальянцы, связанные с ультраправыми кругами.

На основании этих показаний журналист Гаваццени подал 17-страничную жалобу в прокуратуру Милана, которую поддержали бывший судья Гвидо Сальвини и бывший мэр Сараево Бенджамина Карич.

"Речь идет о состоятельных людях с репутацией — бизнесменах, которые во время осады Сараево платили за убийство безоружных гражданских лиц. Они покинули Триест для охоты, а затем вернулись к своей респектабельной повседневной жизни", — заявил Гаваццени в интервью La Repubblica.

Среди свидетелей также фигурирует бывший агент боснийской разведки, утверждающий, что итальянские спецслужбы знали о преступлениях еще в 1993 году, но "замяли" дело. Также о "человеческом сафари" вспоминал пожарный, раненый во время осады, позже дававший показания в Гааге на процессе против Слободана Милошевича.

В настоящее время прокурор Алессандро Гобби формирует список свидетелей и возможных фигурантов. По предварительным данным, участие в "сафари на людей" могли принимать до 100 человек, в том числе бизнесмены из Милана, Турина и Триеста.

Боснийский консул в Милане Даг Думрукчич подтвердил, что правительства двух стран сотрудничают в расследовании.

"Мы стремимся установить правду об этом варварском преступлении и свести счеты с прошлым", — заявил Думрукчич.

Осада Сараево длилась более 1400 дней, с 1992 по 1996 год. За это время погибли более 10 000 человек, среди них около 1600 детей.

