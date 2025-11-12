В Італії розслідують "людське сафарі": заможні туристи стріляли в людей заради розваги

Італійська прокуратура розпочала масштабне розслідування жахливих злочинів, скоєних під час облоги Сараєво в 1990-х роках. За даними слідства, заможні туристи з Італії та інших країн могли платити десятки тисяч євро, щоб розважатися, стріляючи у мирних жителів, включно з дітьми.

Цивільні особи під час боснійської війни. Фото: AP Photo/Jerome Delay

Прокуратура Мілана вивчає свідчення про те, що в період з 1992 по 1996 рік, під час найтривалішої облоги сучасної історії, так звані "туристи-снайпери" прилітали до Сараєво, щоб брати участь у "людських сафарі".

За інформацією італійського журналіста Еціо Гаваццені, багатії платили 100 000 євро військовим боснійсько-сербських сил, щоб ті дозволили їм вести вогонь по цивільному населенню з позицій навколо міста. За даними ЗМІ, ціна за вбивство дитини була вищою, ніж за вбивство дорослого. Туристів нібито доставляли літаками з Трієста до Белграда, звідки вони приєднувалися до сербських ополченців у горах навколо Сараєво.

Поштовхом до справи став документальний фільм "Sarajevo Safari" словенського режисера Мірана Жупаніча, який зібрав свідчення очевидців, зокрема військових і місцевих мешканців. У фільмі вперше пролунали твердження, що серед "мисливців" могли бути заможні італійці, пов’язані з ультраправими колами.

На підставі цих свідчень журналіст Гаваццені подав 17-сторінкову скаргу до прокуратури Мілана, яку підтримали колишній суддя Гвідо Сальвіні та колишня мерка Сараєво Бенджаміна Карич.

"Йдеться про заможних людей з репутацією – бізнесменів, які під час облоги Сараєва платили за вбивство беззбройних цивільних осіб. Вони покинули Трієст для полювання, а потім повернулися до свого респектабельного повсякденного життя", – заявив Гаваццені в інтерв’ю La Repubblica.

Серед свідків також фігурує колишній агент боснійської розвідки, який стверджує, що італійські спецслужби знали про злочини ще у 1993 році, але "зам’яли" справу. Також про "людське сафарі" згадував пожежник, поранений під час облоги, який пізніше давав свідчення у Гаазі на процесі проти Слободана Мілошевича.

Нині прокурор Алессандро Гоббі формує список свідків та можливих фігурантів. За попередніми даними, участь у "сафарі на людей" могли брати до 100 осіб, серед них бізнесмени з Мілана, Турина та Трієста.

Боснійський консул у Мілані Даг Думрукчич підтвердив, що уряди двох країн співпрацюють у розслідуванні.

"Ми прагнемо встановити правду про цей варварський злочин і звести рахунки з минулим", — заявив Думрукчич.

Облога Сараєво тривала понад 1400 днів, з 1992 по 1996 рік. За цей час загинуло понад 10 000 людей, серед них близько 1600 дітей.

