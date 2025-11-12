В Італії розслідують "людське сафарі": заможні туристи стріляли в людей заради розваги

Рубрики
Італійська прокуратура розпочала масштабне розслідування жахливих злочинів, скоєних під час облоги Сараєво в 1990-х роках. За даними слідства, заможні туристи з Італії та інших країн могли платити десятки тисяч євро, щоб розважатися, стріляючи у мирних жителів, включно з дітьми.
Цивільні особи під час боснійської війни. Фото: AP Photo/Jerome Delay
Прокуратура Мілана вивчає свідчення про те, що в період з 1992 по 1996 рік, під час найтривалішої облоги сучасної історії, так звані "туристи-снайпери" прилітали до Сараєво, щоб брати участь у "людських сафарі".
За інформацією італійського журналіста Еціо Гаваццені, багатії платили 100 000 євро військовим боснійсько-сербських сил, щоб ті дозволили їм вести вогонь по цивільному населенню з позицій навколо міста. За даними ЗМІ, ціна за вбивство дитини була вищою, ніж за вбивство дорослого. Туристів нібито доставляли літаками з Трієста до Белграда, звідки вони приєднувалися до сербських ополченців у горах навколо Сараєво.
Поштовхом до справи став документальний фільм "Sarajevo Safari" словенського режисера Мірана Жупаніча, який зібрав свідчення очевидців, зокрема військових і місцевих мешканців. У фільмі вперше пролунали твердження, що серед "мисливців" могли бути заможні італійці, пов’язані з ультраправими колами.
На підставі цих свідчень журналіст Гаваццені подав 17-сторінкову скаргу до прокуратури Мілана, яку підтримали колишній суддя Гвідо Сальвіні та колишня мерка Сараєво Бенджаміна Карич.
Серед свідків також фігурує колишній агент боснійської розвідки, який стверджує, що італійські спецслужби знали про злочини ще у 1993 році, але "зам’яли" справу. Також про "людське сафарі" згадував пожежник, поранений під час облоги, який пізніше давав свідчення у Гаазі на процесі проти Слободана Мілошевича.
Нині прокурор Алессандро Гоббі формує список свідків та можливих фігурантів. За попередніми даними, участь у "сафарі на людей" могли брати до 100 осіб, серед них бізнесмени з Мілана, Турина та Трієста.
Боснійський консул у Мілані Даг Думрукчич підтвердив, що уряди двох країн співпрацюють у розслідуванні.
Облога Сараєво тривала понад 1400 днів, з 1992 по 1996 рік. За цей час загинуло понад 10 000 людей, серед них близько 1600 дітей.
