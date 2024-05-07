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В Италии сделали резонансное заявление по поводу ударов по территории РФ и иностранных войск в Украине

В Италии заявили, что они не дают разрешение Украине на то, чтобы она использовала ее оружие для нанесения ударов по территории РФ. Как отметил глава МИД Антонио Таяни, Италия не воюет с РФ и против того, чтобы войска НАТО воевали с ней

сегодня, 18:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Антонио Таяни, Италия позволяет Украине использовать оружие, которое ей передает, только в пределах страны и не позволяет применять его для нанесения ударов по территории России.

В Италии сделали резонансное заявление по поводу ударов по территории РФ и иностранных войск в Украине

Антонио Таяни

"Все присылаемые военные средства предназначены для использования только на территории Украины",
— сказал Таяни и добавил, что на самом деле Италия не передает Украине оружие, которое Киев мог бы использовать для того, чтобы ударить по территории России.

Кроме того, министр иностранных дел прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку французских войск в Украину. По его словам, решение такого характера принимает НАТО, а Италия – член Альянса.

"Мы не воюем с Россией, и мы против отправки войск, которые бы воевали против россиян",
– заявил глава министерства иностранных дел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сообщил , что Лондон разрешил Киеву использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. По его словам, такие действия вполне справедливы, ведь Россия наносит ракетные удары по всей территории Украины.

Такое заявление вызвало истерию в Кремле и МИД страны-агрессора даже вызвал британского посла. После этого в министерстве заявили, что предупредили Британию, что в случае использования его оружия для ударов по территории РФ, они нанесут ответные удары. К примеру, заявили в МИД РФ, российские террористы могут уничтожить базы британских военных, как в Украине, так и за ее пределами. Однако известно, что у Британии нет своих баз на территории Украины.




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Источник: https://www.ansa.it/english/news/2024/05/07/italy-arms-to-be-used-only-inside-ukraine-tajani_9d5f3719-cdda-413c-811b-4450acbc969d.html
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