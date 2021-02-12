В Италии у пациентки с COVID-19 развилась гангрена: что говорят медики

Итальянке, болеющей коронавирусом, медики ампутировали три пальца. Причиной тому послужила гангрена, которая внезапно начала у нее развиваться. Об этом информирует издание Daily mail.

COVID-19 может вызвать гангрену - фото: из открытых источников

Так, у 86-летней женщины в период лечения от COVID-19 внезапно почернели пальцы на руках. Врачи объяснили это тем, у нее началась гангрена. Болезнь поразила ее кровеносные сосуды. Стоит отметить, что проблемы со свертываемостью крови были у большого количества людей, болеющих коронавирусом.



Медики назвали данный случай "тяжелым проявлением" коронавируса. Ранее уже было обнаружено, что вирус дает серьезные повреждения кровеносных сосудов, вызывая тромбы. Жуткие фото были опубликованы в Европейском журнале сосудистой и эндоваскулярной хирургии.





Стоит отметить, что случай итальянки вовсе не первый в мире. Ранее подобное произошло с жителем Калифорнии. Ему ампутировали два пальца в результате обширного повреждения тканей и мышц после заражения Ковидом. Также мужчине из Великобритании ампутировали два пальца в то время, когда он болел COVID-19.

После ампутации врачи изучили мертвые ткани под микроскопом. Им удалось обнаружить внутрисосудистый тромбоз. Отмечается, что у 30% пациентов с коронавирусом были тромбы. Осложнения после перенесения инфекции или же вовремя неё, грозит тем, у кого есть повреждения сосудов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что 34 украинские больницы получат кислородные концентраторы от благотворительного фонда ПриватБанка и ЮНИСЕФ. Также сайт информировал о том, что медики назвали еще один симптом коронавируса, о котором никто даже и подумать не мог.

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