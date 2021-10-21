logo
Русский Українська

BTC/USD

65805.01

ETH/USD

4190.45

LTC/USD

208.03

USD/UAH

26.35

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия В Италии украинка умерла посреди улицы от тяжелых травм
commentss НОВОСТИ Все новости

В Италии украинка умерла посреди улицы от тяжелых травм

Бывший любовник избил женщину возле ее дома

сегодня, 10:55
Автор:

Козлова Альбіна

Украинка длительное время проживала за границей и ранее имела отношения с местным мужчиной. Сообщается, что она прожила в селе около 15 лет. Об этом сообщает местное издание TGCOM 24.

В Италии украинка умерла посреди улицы от тяжелых травм

Мужчина сдался полиции, фото из открытых источников

Вечером, 20 октября, 49-летняя Елена Казанова, парковалась на стоянке возле своего дома. Женщина возвращалась с работы, когда к ней подошел бывший сожитель 59-летний итальянец Эцио Галези. Какие между ними были отношения не известно, но мужчина был настроен агрессивно и разбил молотком стекло в автомобиле женщины, а потом начал бить ее.

От полученных травм Елена скончалась. Эцио начал кричать, что убил женщину молотком. Соседи вызвали полицию. Мужчина сдался полицейским и отдал им окровавленный молоток. Происшествие случилось в Кастегнато, в провинции Брешия.

О задержанном известно, что он разведен и имеет двоих детей. С Еленой он жил некоторое время, однако, вероятно, приревновал бывшую, так как у женщины были другие отношения. Также в украинки осталась 17-летняя дочь.

Известно, что украинка имела дом в селе и активно участвовала в экологических кампаниях с местными комитетами. В последнее время Елена Казанова работала в компании Iveco в Брешии.

Как сообщал портал "Комментарии", в Стамбуле задержали украинцев — по обвинению в военном шпионаже. 6 подозреваемых, среди которых — гражданин Украины, были задержаны по обвинению в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции в Турции.

Также мы писали, что в Турции водитель автомобиля сбил на "зебре" граждан Украины. Как стало известно, инцидент произошел недалеко от турецкого города Аланья. Сообщается, что на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил пару из города Житомир.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/lombardia/brescia-uccisa-in-strada-a-martellata-dall-ex_39684218-202102k.shtml?fbclid=IwAR3AU7vLbFxYun_20lZoSoElM5Y9BtmaUSzrXftzUaXeExDqXfwm_M5QnVY
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!