В Италии украинка умерла посреди улицы от тяжелых травм

Украинка длительное время проживала за границей и ранее имела отношения с местным мужчиной. Сообщается, что она прожила в селе около 15 лет. Об этом сообщает местное издание TGCOM 24.



Мужчина сдался полиции, фото из открытых источников

Вечером, 20 октября, 49-летняя Елена Казанова, парковалась на стоянке возле своего дома. Женщина возвращалась с работы, когда к ней подошел бывший сожитель 59-летний итальянец Эцио Галези. Какие между ними были отношения не известно, но мужчина был настроен агрессивно и разбил молотком стекло в автомобиле женщины, а потом начал бить ее.

От полученных травм Елена скончалась. Эцио начал кричать, что убил женщину молотком. Соседи вызвали полицию. Мужчина сдался полицейским и отдал им окровавленный молоток. Происшествие случилось в Кастегнато, в провинции Брешия.

О задержанном известно, что он разведен и имеет двоих детей. С Еленой он жил некоторое время, однако, вероятно, приревновал бывшую, так как у женщины были другие отношения. Также в украинки осталась 17-летняя дочь.

Известно, что украинка имела дом в селе и активно участвовала в экологических кампаниях с местными комитетами. В последнее время Елена Казанова работала в компании Iveco в Брешии.

Как сообщал портал "Комментарии", в Стамбуле задержали украинцев — по обвинению в военном шпионаже. 6 подозреваемых, среди которых — гражданин Украины, были задержаны по обвинению в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции в Турции.

Также мы писали, что в Турции водитель автомобиля сбил на "зебре" граждан Украины. Как стало известно, инцидент произошел недалеко от турецкого города Аланья. Сообщается, что на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил пару из города Житомир.





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