kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.08.2020

BTC/USD

11777.81

ETH/USD

409.28

LTC/USD

62.29

НБУ 19.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Италия В Италии устроили распродажу домов по 1 евро
commentss НОВОСТИ Все новости

В Италии устроили распродажу домов по 1 евро

Поселиться за 1 евро предлагают в одном из старинных домов на берегу моря на юге Италии

сегодня, 09:02
Автор:

Виолетта Комаровская

В городе Таранто, который расположен на юге Италии, выставили на продажу несколько старинных домов. Каждый из них готовы отдать новому владельцу всего за один евро. Но есть условие - после покупки хозяин должен полностью отреставрировать помещение. Об этом сообщило издание Sky TG24.

Все дома, которые администрация города выставила на продажу, расположены в исторической части Таранто на берегу Ионического моря. Казалось бы, завидная недвижимость да еще и практически бесплатно. Но новым владельцам все же придется знатно потратиться. Все дома старинные и давно заброшенные. Отремонтировать же их власти города требуют таким образом, чтобы здания не потеряли свой исторический облик, но при этом стали высокотехнологичными, экологичными и энергоэффективными. 

В Италии устроили распродажу домов по 1 евро

Таранто. Фото: flickr.com

Всего по одному евро собираются продать 7 домов. Первому попавшемуся отдавать их не будут. Между желающими приобрести историческую недвижимость проведут конкурс. Заявки на участие уже принимают на официальной странице мэрии Таранто. Следует отметить, что несколько инвесторов уже откликнулись на предложение. Среди них есть граждане других государств. 

Кстати, Таранто - это не первый итальянский город, где решили продать исторические дома по символической цене. Власти хотят вдохнуть новую жизнь в старинные города, а поэтому выставили на распродажу здания в коммунах Чинкуэфронди и Бизачча. Дома там также продают по 1 евро.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине начали массово распродавать тюрьмы


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!