В Италии устроили распродажу домов по 1 евро

В городе Таранто, который расположен на юге Италии, выставили на продажу несколько старинных домов. Каждый из них готовы отдать новому владельцу всего за один евро. Но есть условие - после покупки хозяин должен полностью отреставрировать помещение. Об этом сообщило издание Sky TG24.

Все дома, которые администрация города выставила на продажу, расположены в исторической части Таранто на берегу Ионического моря. Казалось бы, завидная недвижимость да еще и практически бесплатно. Но новым владельцам все же придется знатно потратиться. Все дома старинные и давно заброшенные. Отремонтировать же их власти города требуют таким образом, чтобы здания не потеряли свой исторический облик, но при этом стали высокотехнологичными, экологичными и энергоэффективными.

Таранто. Фото: flickr.com

Всего по одному евро собираются продать 7 домов. Первому попавшемуся отдавать их не будут. Между желающими приобрести историческую недвижимость проведут конкурс. Заявки на участие уже принимают на официальной странице мэрии Таранто. Следует отметить, что несколько инвесторов уже откликнулись на предложение. Среди них есть граждане других государств.

Кстати, Таранто - это не первый итальянский город, где решили продать исторические дома по символической цене. Власти хотят вдохнуть новую жизнь в старинные города, а поэтому выставили на распродажу здания в коммунах Чинкуэфронди и Бизачча. Дома там также продают по 1 евро.

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