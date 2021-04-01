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В Италии всех медиков обязали вакцинироваться от Covid

Документ вводит правовую защиту для медицинских работников

сегодня, 16:16
Автор:

Лиза Снисар

В Италии всех медицинских работников, включая фармацевтов, обязали пройти вакцинацию от коронавируса. В случае отказа они рискуют временно остаться без работы и выплат до конца года. Соответствующий указ премьер-министра Марио Драги был принят 31 марта, передает Ctvnews.

В Италии всех медиков обязали вакцинироваться от Covid

Медики в Италии - фото из открытых источников

Документ вводит правовую защиту для тех, кто осуществляет вакцинацию населения, врачей и медсестер, которые в период пандемии подвержены риску заражения Covid-19.

"Целью мероприятия является максимальная защита как медицинского персонала, так и тех, кто находится в среде, которая может быть более подвержена риску заражения", — говорится в сообщении правительства.

В указе также отмечается, что некоторые карантинные ограничения в Италии можно ослабить в тех районах, где наблюдается высокий уровень вакцинации и низкий уровень заражений коронавирусом.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что медицинских работников не будут увольнять за отказ от вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что "не позволит обижать наших врачей". Также Степанов выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки от Covid-19 постепенно будет увеличиваться. Произойдет это, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации превышает побочные действия, отметили в Минздраве.

Напомним, что в Минздраве назвали побочные реакции на вакцину от коронавируса, которые появлялись в украинцев. Всего таких случаев было зафиксировано 587. Чаще всего вакцинированные жаловались на головную боль и временное повышение температуры.


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Источник: https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/italy-makes-covid-19-vaccine-mandatory-for-all-health-workers-1.5370115
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