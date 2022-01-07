В Италии ввели обязательную вакцинацию для всех граждан в возрасте 50+

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Ольга Чародий
Решение вступает в силу немедленно и будет действовать как минимум до 15 июня. Целью такого шага правительства является снизить смертность от коронавируса в стране и ослабить нагрузку на систему здравоохранения. Об этом сообщает Reuters. На сегодняшний день в Италии зафиксировали более 138 000 смертей от коронавируса. По этому показателю она – на втором месте в Европе после Великобритании.
Вакцинация - фото из открытых источников
Ранее в Италии правительство ввело обязательную вакцинацию против COVID-19 для преподавателей и медицинских работников. С октября 2021 вакцинироваться обязали всех работающих граждан – это стало условием допуска к работе (или при предъявлении негативного результата теста на коронавирус). Отказ от вакцинации, согласно решению властей, влечет отстранение от работы без сохранения заработной платы.
Как сообщается, правительственный указ был одобрен после двух с половиной часов заседания Кабинета министров Италии, на котором возникли дискуссии внутри многопартийной коалиции Драги.
Напомним, центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) сообщили в среду, 5 января, что расширили право на применение бустерных доз Pfizer и BioNTech для лиц в возрасте от 12 до 15 лет. Этот шаг был сделан после того, как группа внешних экспертов рекомендовала ревакцинацию против COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Консультативный комитет CDC по иммунизации (ACIP) проголосовал 13 против 1 за то, чтобы рекомендовать агентству здравоохранения США поддерживать ревакцинацию для лиц в возрасте от 12 до 15 лет через пять месяцев после второй дозы.
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