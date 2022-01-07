В Италии ввели обязательную вакцинацию для всех граждан в возрасте 50+

Решение вступает в силу немедленно и будет действовать как минимум до 15 июня. Целью такого шага правительства является снизить смертность от коронавируса в стране и ослабить нагрузку на систему здравоохранения. Об этом сообщает Reuters. На сегодняшний день в Италии зафиксировали более 138 000 смертей от коронавируса. По этому показателю она – на втором месте в Европе после Великобритании.

Вакцинация - фото из открытых источников

Ранее в Италии правительство ввело обязательную вакцинацию против COVID-19 для преподавателей и медицинских работников. С октября 2021 вакцинироваться обязали всех работающих граждан – это стало условием допуска к работе (или при предъявлении негативного результата теста на коронавирус). Отказ от вакцинации, согласно решению властей, влечет отстранение от работы без сохранения заработной платы.

“Мы предпринимаем такие меры, чтобы позаботиться о функционировании нашей медицинской системы и одновременно иметь возможность не закрывать учебные заведения и учреждения”, – заявил премьер-министр Марио Драги.

Как сообщается, правительственный указ был одобрен после двух с половиной часов заседания Кабинета министров Италии, на котором возникли дискуссии внутри многопартийной коалиции Драги.

Напомним, центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) сообщили в среду, 5 января, что расширили право на применение бустерных доз Pfizer и BioNTech для лиц в возрасте от 12 до 15 лет. Этот шаг был сделан после того, как группа внешних экспертов рекомендовала ревакцинацию против COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Консультативный комитет CDC по иммунизации (ACIP) проголосовал 13 против 1 за то, чтобы рекомендовать агентству здравоохранения США поддерживать ревакцинацию для лиц в возрасте от 12 до 15 лет через пять месяцев после второй дозы.

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