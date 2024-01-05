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В Италии задумали пророссийскую выставку о Мариуполе: как ответила Украина

В Италии хотят провести выставку, посвященную «быстрому восстановлению» разрушенного россиянами Мариуполя

сегодня, 19:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Украинское посольство в Италии призвало итальянские власти не допустить проведения 20 января в городе Модена пророссийской выставки, посвященной оккупированному Мариуполю. Соответствующее обращение посольство опубликовало на своей странице в Facebook, передает портал "Комментарии".

В Италии задумали пророссийскую выставку о Мариуполе: как ответила Украина

Разрушенный россиянами Мариуполь. Фото из открытых источников

Украинское посольство назвало провокацией запланированную на 20 января выставку в Модене, которая должна рассказывать, как российские оккупанты "быстро восстанавливают" разрушенный город Мариуполь.

Сообщается, что дипломатическое представительство Украины в Риме уже направило официальный запрос об отмене пророссийской выставки о Мариуполе.

Как известно, в анонсе мероприятия о "скором процессе восстановления" Мариуполя, разрушенного РФ, указаны традиционные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, которое "привело к освобождению города".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия 4 января активизировала наступление на Авдеевку Донецкой области. Оккупанты штурмуют город с около 20-ти направлений, рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Глава администрации отметил, что перед этим последние несколько дней вокруг Авдеевки наблюдалось относительное уменьшение штурмов. Об этом, по его словам, все это время оккупанты продолжали наносить артиллерийские и авиаудары.

"Комментарии" также сообщали, что российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппируются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Временный Яр, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Командующий сухопутными войсками отметил, что продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка.



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Источник: https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/posts/pfbid0hPBhtmN813sTjuRTgopiJAnRgP9ZamrYk6PcMndXP8GgSr7tLnDnJfnE9FxvgSDDl?locale=it_IT
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