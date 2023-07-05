В Италии заявили, что имеют общую позицию с Польшей по отношению к Украине

Премьер Италии Джорджия Мэлони. Фото из открытых источников

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна имеет такую же позицию, как и Польша относительно реальных гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

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Во время своего визита в Варшаву премьер Италии Джорджия Мелони заявили, что ее страна выступает против российской агрессии и занимает позицию относительно необходимых гарантий безопасности для Украины.

"Мы не можем принять российскую агрессию против Украины и сделаем все возможное, чтобы остановить ее. Мы соглашаемся с Польшей о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины", — сказала Джорджия Мелони.

Премьер-министр Италии отмечает, что в условиях кризиса все должны быть едиными и помогать Украине. Кроме того, война в Украине имеет последствия для всего континента, страдающего российской агрессией. Именно поэтому, по словам Мелони, Италия будет продолжать поддерживать Украину по всем направлениям.

"Мало того, конфликт несет с собой домино последствий, на которые Европа должна дать ответы", – говорит итальянский премьер.

Ожидается, что соглашение о предоставлении гарантий для Украины может быть подписано 11-12 июля в Вильнюсе, где пройдет саммит НАТО. Владимир Зеленский ранее отмечал, что реальные гарантии безопасности для Украины необходимы не как альтернатива вступлению в НАТО, а как механизм безопасности, пока Украина не стала частью Альянса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италия приняла решение по российским олигархам: есть первые результаты.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал о расколе в российском обществе. Президент Украины считает, что половина русского населения находится под серьезным сомнением.