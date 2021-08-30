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Главная Новости Мир Италия В Милане загорелся небоскреб: что известно о ситуации
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В Милане загорелся небоскреб: что известно о ситуации

На месте происшествия проводят анализ дыма на загрязнители

сегодня, 08:45
Автор:

Козлова Альбіна

В итальянском городе Милан произошел пожар в небоскребе, который имеет 20 этажей. Травмированных нет. Люди успели эвакуироваться. Об этом сообщают в Пожарной службе страны в Twitter.

В Милане загорелся небоскреб: что известно о ситуации

В Милане загорелся 20-этажный небоскреб, фото Twitter

Сообщается, что огонь вспыхнул на верхних этажах 20-этажного дома на улице Джакомо Антонини около 17 часов 29 августа. На место вызвали пожарных.

Огонь распространился на нижние этажи и более чем на 20 автомобилей, которые были припаркованы у здания. Пожарные тушили огонь и снаружи и изнутри здания, ведь им нужно было добраться до верхних этажей, где огонь разгорался все больше и больше.

Пожар тушили до позднего вечера. По состоянию на 22:00 сообщалось, что пожарные все еще на месте и ликвидируют возгорание на верхних этажах.

Пожарные заходили в каждую квартиру, чтобы проверить нет ли там людей и потушить огонь. Со всеми жильцами дома оперативные службы связались по телефону. Пропавших нет, пострадавших тоже.

Там поживали 70 семей, квартиры которых уничтожил пожар. На месте было задействовано 50 пожарных и 15 пожарных автомобилей.

Сейчас угрозы обрушения дома нет. На месте происшествия проводят анализ дыма на загрязнители и разведочные работы на этажах. Причины пожара выясняются местной полицией.

Как сообщал портал "Комментарии", пожар в британском Уорвикшире до сих пор не могут потушить. На ликвидацию пожара нужно несколько дней, говорят местные пожарные службы. 27 августа там на заводе по производству пластмасс произошел взрыв и вспыхнул пожар, которые продолжается до сих пор. Местные жаловались на сильный химический запах.


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Источник: https://twitter.com/emergenzavvf/status/1432018933645815819/photo/1
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