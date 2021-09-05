В победительницы похитили лотерейный билет 500 тысяч евро

История напоминает известный фильм Вуди Аллена, но здесь мало над чем можно смеяться. Главная героиня — 70-летняя женщина. Победительница через несколько минут почувствовала невероятное волнение, выиграв 500 тысяч евро на "Скретч-энд" в табачном киоске, до того, как билет был украден тем самым табачник, который его продал. Об этом сообщает издание La Republikka.

Лотерея в табачном киоске, фото с открытых источников

Пенсионерка купила два билета в табачном киоске. Один оказался пустым, когда женщина сняла защитный слой, а второй — призовым, но его украл владелец магазина. Женщина попросила его верифицировать ее выигрыш.



Предприниматель взял билет, и сбежал из киоска на своем мотороллере в неизвестном направлении. Растерянная пенсионерка вызвала на место полицию. Прибывшие на вызов карабинеры опечатали всю партию лотерейных билетов, чтобы преступник не мог получить выигрыш с украденного.

Напомним, в 57-летнего Тома Круза украли автомобиль BMW по ценным багажом . Во время пребывания в Великобритании украли автомобиль BMW Х7 вместе с багажом на тысячи фунтов. Об этом сообщает издание Independent.

Инцидент произошел в Бирмингеме. Актер остановился в гостинице, а его охранник оставил автомобиль на стоянке. Пока известно, что злоумышленники с помощью специального сканера хотели скопировать сигнал от бесконтактного ключа. О том, что автомобиль исчез — первым узнал охранник Круза. Он сообщил в полицию. Автомобиль достаточно быстро удалось найти, поскольку там было установлено специальную систему для слежки. Однако, воры украли весь багаж, который сам актер оценил в тысячу фунтов. Детали инцидента рассказал глава службы безопасности актера Джек Ричер.





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