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В Риме тест на коронавирус можно пройти в аптеке

Пройти тест на коронавирусное заболевание можно в 400 аптеках Рима

сегодня, 10:26
Автор:

Сергей Медведев

Власти Италии обеспокоились диагностикой своих граждан в свете второй волны эпидемии коронавируса. Теперь для того, чтобы провериться на  COVID-19, достаточно посетить ближайшую аптеку. Правда, при этом придется выложить 22 евро. При этом, направление от врача не требуется. Проведение тестов происходит по предварительной записи, а вся процедура занимает не более четверти часа. Результат теста можно получить уже через 20 минут. Анонимно пройти тест не удастся — власти ведут базу данных граждан, чтобы контролировать статистику распространения коронавируса.

В Риме тест на коронавирус можно пройти в аптеке

Как отмечается, услуга пользуется популярностью: желающих пройти тестирование немало. Проверить себя на "корону" считают нужным даже те итальянцы, которые не имеют характерных симптомов.

Услуга экспресс-теста доступна в 400 аптеках Рима. Для проведения диагностики нанимают специальных медработников.

Как сообщал портал "Комментарии", вторая волна эпидемии коронавируса вынуждает правительства европейских стран вводить новые методы предотвращения заболевания. Так, опыт Словакии, в которой провели массовые тесты на коронавирус среди населения, намерена перенять и Польша.



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Источник: https://www.5.ua/svit/ne-bezkoshtovno-ale-shvydko-meshkantsi-ryma-mozhut-zdavaty-testy-na-koronavirus-v-aptekakh-230198.html
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