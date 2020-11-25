В Риме тест на коронавирус можно пройти в аптеке

Власти Италии обеспокоились диагностикой своих граждан в свете второй волны эпидемии коронавируса. Теперь для того, чтобы провериться на COVID-19, достаточно посетить ближайшую аптеку. Правда, при этом придется выложить 22 евро. При этом, направление от врача не требуется. Проведение тестов происходит по предварительной записи, а вся процедура занимает не более четверти часа. Результат теста можно получить уже через 20 минут. Анонимно пройти тест не удастся — власти ведут базу данных граждан, чтобы контролировать статистику распространения коронавируса.

Как отмечается, услуга пользуется популярностью: желающих пройти тестирование немало. Проверить себя на "корону" считают нужным даже те итальянцы, которые не имеют характерных симптомов.

Услуга экспресс-теста доступна в 400 аптеках Рима. Для проведения диагностики нанимают специальных медработников.

Как сообщал портал "Комментарии", вторая волна эпидемии коронавируса вынуждает правительства европейских стран вводить новые методы предотвращения заболевания. Так, опыт Словакии, в которой провели массовые тесты на коронавирус среди населения, намерена перенять и Польша.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!