В Средиземном море нашли уникальную находку на дне (ФОТО)

У побережья города Палермо на острове Сицилия, был обнаружен старинный корабль, который, по всей видимости, занимался перевозкой большого груза винных амфор. Об этом пишет издание The Guardian.

Затонувшее судно. Фото иллюстративное

Корабль находился на глубине 92 метров, недалеко от острова Изола-делле-Феммине. Как сообщает источник, судно датировано вторым веком до нашей эры. С помощью специального робота, подводным археологам удалось получить фото уникального обнаружения на дне моря.





Сицилийские власти отметили, что это судно является одной из важнейших находок археологов за последние пару лет. Благодаря таким вот находкам специалисты имеют возможность воссоздавать по крупица историю, связанную с морской торговлей.

Издание также отмечает, что совсем недавно сицилийские археологи наткнулись на еще одну уникальную находку — затонувший в море древнеримский корабль. Он находился на глубине примерно 70 метров, неподалеку от острова Устик, что в провинции Палермо. Что примечательно, на этом судне также было большое количество винных амфор.

Специалисты говорят, что Средиземное море — это кладезь огромного количества обломков римских кораблей. В 2013-ом там был обнаружен практически не поврежденный римский корабль второго века до нашей эры. На нем также обнаружили амфоры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Бермудском треугольнике нашли "корабль-призрак" с двадцатью телами. Причина смерти людей на корабле пока остается загадкой. Подробнее читайте на нашем сайте.

Также порта "Комментарии" писал о том, почему в Бермудском треугольнике исчезают корабли. Ученые выдвинули еще одну версию, которая объясняет странные события, которые развиваются вокруг Бермудского треугольника уже много лет.





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