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Главная Новости Мир Италия В Средиземном море нашли уникальную находку на дне (ФОТО)
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В Средиземном море нашли уникальную находку на дне (ФОТО)

Эта находка является одной из важнейших за последние пару лет

сегодня, 19:15
Автор:

Денис Подставной

У побережья города Палермо на острове Сицилия, был обнаружен старинный корабль, который, по всей видимости, занимался перевозкой большого груза винных амфор. Об этом пишет издание The Guardian. 

В Средиземном море нашли уникальную находку на дне (ФОТО)

Затонувшее судно. Фото иллюстративное

Корабль находился на глубине 92 метров, недалеко от острова Изола-делле-Феммине. Как сообщает источник, судно датировано вторым веком до нашей эры. С помощью специального робота, подводным археологам удалось получить фото уникального обнаружения на дне моря. 

В Средиземном море нашли уникальную находку на дне (ФОТО) - фото 2

Сицилийские власти отметили, что это судно является одной из важнейших находок археологов за последние пару лет. Благодаря таким вот находкам специалисты имеют возможность воссоздавать по крупица историю, связанную с морской торговлей. 

Издание также отмечает, что совсем недавно сицилийские археологи наткнулись на еще одну уникальную находку — затонувший в море древнеримский корабль. Он находился на глубине примерно 70 метров, неподалеку от острова Устик, что в провинции Палермо. Что примечательно, на этом судне также было большое количество винных амфор. 

Специалисты говорят, что Средиземное море — это кладезь огромного количества обломков римских кораблей. В 2013-ом там был обнаружен практически не поврежденный римский корабль второго века до нашей эры. На нем также обнаружили амфоры. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Бермудском треугольнике нашли "корабль-призрак" с двадцатью телами. Причина смерти людей на корабле пока остается загадкой. Подробнее читайте на нашем сайте.

Также порта "Комментарии" писал о том, почему в Бермудском треугольнике исчезают кораблиУченые выдвинули еще одну версию, которая объясняет странные события, которые развиваются вокруг Бермудского треугольника уже много лет. 



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/jul/28/ancient-roman-ship-discovered-off-coast-of-sicily
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