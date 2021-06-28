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В Бермудском треугольнике нашли "корабль-призрак" с двадцатью телами

Причину смерти людей, которые находились на борту, пока не установили

сегодня, 22:20
Автор:

Елизавета Черных

Неподалеку британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии, где проходит граница таинственного Бермудского треугольника, обнаружили лодку с двумя десятками телами. Информацию обнародовал "УНИАН", со ссылкой на Associated Press.

В Бермудском треугольнике нашли "корабль-призрак" с двадцатью телами

Бермудский треугольник - фото из открытых источников

Сообщается, что рыбаки заметили небольшое судно еще 24 июня неподалеку острова Гранд-Терк и предупредили морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, которое отвело лодку к берегу. Внутри были обнаружены 20 тел, среди которых двое детей. 

Правоохранители думают, что судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна. Причины смерти находящихся на борту людей, пока неизвестны. По предварительным данным, следов насильственной смерти на телах нет. 

Со слов правоохранителя Тревора Боттинга, следователи работают над установлением личности погибших и тем, как их "встретила смерть".

Напомним, что ученым удалось раскрыть тайну загадочного Бермудского треугольника, обнаружив в его районе ужасных подводных существ. Телеканал National Geographic показал, как именно проводилось исследование. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что Американские ученые обнаружили галактику, у которой отсутствует тёмная материя. Галактика под названием DF2 была обнаружена в 2018 году учеными из Йельского университета. Тогда астрономы сообщили, что обнаружили карликовую галактику, которая не имеет, или имеет очень маленькое количество тёмной материи. После этого ученые вопросили, как вообще она могла образоваться без столь важного элемента. Через некоторое время работу астрономов из Йельского университета проверили независимые исследователи, которые выяснили, что первые ошибались, и DF2 имеет достаточное количество тёмной материи. 




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Источник: https://www.unian.net/world/v-bermudskom-treugolnike-nashli-korabl-prizrak-s-dvadcatyu-trupami-novosti-mira-11465638.html
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